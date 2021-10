Wyciek danych Twitch: od kodów źródłowych po potwierdzenia wypłat

Do sieci trafił wyciek danych pochodzących z popularnej platformy Twitch. Zawiera on ogromne ilości informacji o produktach, pliki źródłowe platformy i aplikacji oraz dane związane z twórcami i ich zarobkami.

W serwisie 4chan ktoś opublikował plik torrent zawierający 125 GB danych powiązanych z Twitchem. Powód? Jak napisała w swoim wpisie osoba odpowiedzialna za wyciek, kierowała się ona wznieceniem większego zamieszania na rynku serwisów streamerskich i zwiększeniem konkurencyjności. Dodała także, że społeczność Twitcha jest "obrzydliwym, toksycznym szambem". O wycieku pisze m.in. serwis VGC, który potwierdza, że dane udostępnione są prawdziwe i zawierają szereg informacji, do których osoby postronne nie powinny mieć dostępu.

Cały Twitch w sieci. Wyciekło niemal wszystko

A co znalazło się w środku? Oprócz kodów źródłowych platformy, aplikacji mobilnych, w plikach znaleziono dokumenty potwierdzające wypłaty dla twórców - i to nie tylko tych najpopularniejszych. Potwierdzenia pochodzą z lat 2019-2021. Nie zabrakło też bibliotek SDK, w tym plików związanych z usługami AWS oferowanymi przez Amazon. Do tego informacje na temat pozostałych produktów Twitcha, w tym serwisu IGDB oraz CurseForge.

Gdyby jeszcze tego było mało. W plikach znalazły się informacje o konkurencji dla Steama, nad którą Twitch miałby pracować wraz z Amazon Game Studios. Vapor, bo tak brzmi kodowa nazwa platformy sprzedażowej, serwis streamerski miał być jej integralną częścią. W plikach jest też kod źródłowy gry/aplikacji Vapeworld mającej być komunikatorem działającym w obrębie Vapor.

W wycieku są też zaszyfrowane hasła, co też powinno budzić niepokój. Każdy zarejestrowany użytkownik Twitcha powinien podjąć odpowiednie kroki: od zmiany dotychczasowego hasła poprzez ustawienie podwójnej weryfikacji konta.

W chwili obecnej nikt ze strony Twitcha nie zabrał głosu w sprawie - nie potwierdzono czy opublikowane informacje są prawdziwe. Wydaje się jednak, że tak - charakter wycieku, pliki, szczegółowe dane nie wskazują, by była to wyłącznie próba przykucia na sobie uwagi.