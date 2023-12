Serial na podstawie hitu z PlayStation otrzyma drugi sezon. Czekacie?

Twisted Metal okazał się zaskakującym hitem

Jak w swojej recenzji informował Patryk Koncewicz, Twisted Metal to seria gier z gatunku vehicular combat, której początki sięgają końcówki lat 90. Exclusive zyskał przychylność fanów dzięki wybuchowym i pełnym akcji wyścigom, okraszonym czarnym humorem, przemocą oraz morderczym ulepszeniom aut, które sprawiły, że Twisted Metal było tak dynamicznym tytułem. Za przeniesienie tych wszystkich smaczków na małe ekrany wziął się Rhett Reese, scenarzysta mający w swoim portfolio pracę przy produkcjach takich jak Zombieland czy Deadpool.

Serial Peacoock, dostępny na HBO Max w Polsce, przenosi nas do postapokaliptycznych Stanów Zjednoczonych, gdzie dwie zasady rządzą światem — prędkość i siła ognia. Po blackoucie, teren stał się areną dla szabrowników, a enklawy elity odgradzają się od zwykłych ludzi. Główny bohater, John Doe, porusza się między zamkniętymi miastami, zwany "mleczarzem" — chłopcem dostarczającym paczki na niebezpiecznych trasach od punktu do punktu.

Zabawnie, dziwnie i chaotycznie — tak jest i będzie

Rola humoru jest tu kluczowa, ponieważ Twisted Metal to wyraźnie komediowa produkcja, co oznacza, że możecie oczekiwać sytuacyjnych żartów na każdym kroku. Niektóre z nich są zabawne, inne balansują na granicy żenady, ale to wszystko jest celowym zabiegiem. Twisted Metal to seria, której brakowało na rynku — krótka, pełna humoru i przyjemna w odbiorze. Teraz dowiedzieliśmy się, że serial otrzyma drugi sezon.

Anthony Mackie, który wystąpił w pierwszym sezonie i pracował jako producent wykonawczy, ogłosił przedłużenie serialu podczas nocnej gali The Game Awards: „Przygotuj się na zwiększenie obrotów silnika, bo wybierasz się na kolejną przejażdżkę”. Następnie Peacock udostępnił własne ogłoszenie na YouTube, pokazując, jak Sweet Tooth z Twisted Metal hakuje ekran. Showrunner Twisted Metal, Michael Jonathan Smith, ogłosił: