Weekend na żylecie i wieczór ze skokami narciarskimi. Polscy sportowcy podbijają Amazona

„Lewandowski - Nieznany” przyjął się świetnie — czy czekają nas kolejne hity?

31 marca na Amazon Primo Video pojawiła się pierwsza polska produkcja własna, czyli dokument o życiu i karierze Roberta Lewandowskiego. Film ujawnia wyjątkową drogę, jaką przebył młody człowiek z małego miasta w Polsce, aby stać się jednym z najlepszych napastników swoich czasów, jak również pokazuje zmianę jego sposobu myślenia i to, jak przekroczył granice futbolu swoimi występami na boisku i zachowaniem poza nim. Dokument przedstawia wiele aspektów życia Lewandowskiego, w tym jego młode lata, miłość do rodziny i przyjaciół, a także jego niezachwianą etykę pracy, poświęcenie oraz wzloty i upadki towarzyszące mu w drodze do sukcesu zawodowego.

Źródło: Amazon Prime Video

Jak widać, Amazon ma teraz ochotę na więcej — i firma zapowiada, że na platformie pojawią się jeszcze trzy dokumenty dotyczące polskich sportów. Trzeba przyznać, że wybory firmy są bardzo trafne — Amazon zapowiedział dziś film dokumentalny o Kubie Błaszczykowskim, czyli jednej z najbardziej kultowych postaci dla naszej kadry narodowej oraz wybitnemu skrzydłowemu, który wraz z Łukaszem Piszczkiem i wcześniej wspomnianym Robertem Lewandowskim tworzył „polski Dortmund”. To jednak nie wszystko — do tego na Prime Video w przyszłym roku pojawi się sześcioodcinkowy serial o drużynie Legia Warszawa, ale smakowite kąski znajdą się nie tylko dla fanów piłki kopanej — poza tym dostaniemy jeszcze sześcioodcinkowy serial o polskich skoczkach narciarskich. Dan Grabiner, szef Originals, UK & Northern Europe, Prime Video, mówi:

Subskrybenci Amazon Prime w Polsce byli zachwyceni możliwością zajrzenia za kulisy życia i kariery Roberta Lewandowskiego, dzięki czemu Lewandowski - Nieznany stał się jednym z najchętniej oglądanych tytułów w kraju w tym roku. Kontynuujemy prace nad zapewnieniem polskiej publiczności dostępu do jeszcze większej liczby produkcji o swoich ulubionych sportowcach i jesteśmy bardzo podekscytowani, że w 2024 roku przybliżymy im historie ikony piłki nożnej Kuby Błaszczykowskiego, legendarnego klubu Legia Warszawa i utytułowanej polskiej drużyny skoczków narciarskich.

Źródło: Amazon Prime Video

Błaszczykowski, skoki narciarskie i Legia Warszawa — jest na co czekać!

Film o Błaszczykowskim przedstawi historię chłopaka z Truskolasów, który na początku swojej kariery wcale nie miał łatwo. Piłkarz oraz jego rodzina i przyjaciele opowiedzą o całej wielkiej przygodzie Kuby w futbolu, która niedawno dobiegła już końca. Za film odpowiada Papaya Films, a producentem kreatywnym filmu jest Kacper Sawicki. Za reżyseria odpowiada za to Jan Dybus, a za zdjęcia — Marianna Klein i Tomasz Ziółkowski. Sam piłkarz komentuje:

Wierzę, że moja historia może pomóc młodym ludziom osiągnąć cele i spełnić swoje marzenia. To ze względu na nich zdecydowałem się na ten projekt. Chcę, żeby w filmie ludzie zobaczyli mnie takiego, jakiego widzą mnie rodzina i przyjaciele. Człowieka, który potrafi ocenić siebie, ze wszystkimi potknięciami i sukcesami.

Źródło: Amazon Prime Video

Serial o Legii Warszawa przedstawi perypetię jednego z największych klubów w Polsce, a dokładnie sezonie 2022/23. Przez całe jedenaście miesięcy całej drużynie z Łazienkowskiej towarzyszy kamery — dzięki temu zobaczymy niemal wszystko: od gabinetów, przez szatnię drużyny, po obozy treningowe. Ekstremalne emocje, złość, ekscytacja, rozczarowanie, radość — w tym serialu ma nas spotkać dosłownie wszystko. Za serial odpowiedzialna jest firma Rochstar, reżyserem i producentem merytorycznym serii jest Agata Lipnicka-Boszko, a za scenariusz odpowiada Julia Zabojszcz, za to producentem wykonawczym jest Agata Biedrzycka.

Źródło: Amazon Prime Video

Adam Małysz, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch — to właśnie te nazwiska sprawiły, że skoki narciarskie przez wielu są nazywane naszym sportem narodowym. Mistrzostwa świata, Olimpiada, Kryształowa Kula, Turniej Czterech Skoczni: ten serial ma przedstawić wszystkie nieujawnione dotąd fakty na temat wszystkich sukcesów i perypetii polskich skoczków. Producentem dokumentu jest Endemol Shine Polska. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Adam Nasiłowski, a producentem wykonawczym jest Michał Kaszuba. Za zdjęcia odpowiedzialny jest Rafał Żwan. Adam Małysz dodaje:

Cieszę się, że mogliśmy wziąć udział w dokumencie, dzięki któremu wszyscy kibice będą mogli poznać bliżej drużynę skoczków narciarskich i zobaczyć jak w trakcie sezonu wygląda praca całego zespołu. Wszystkim kibicom życzę miłego oglądania.

Źródło: Amazon Prime Video

Co sądzicie o wszystkich nowościach od Amazona? Czekacie na nowe dokumenty na Prime Video? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło, grafika wyróżniająca: Amazon Prime Video