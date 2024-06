Cztery lata temu, reżyser "Rebel Moon" Zack Snyder oraz jego żona i partnerka producencka Deborah Snyder, spotkali się z przedstawicielami Netfliksa, aby omówić pomysły na nowe projekty w kategorii animacji. Sektor ten bardzo dynamicznie się rozwijał, podobnie jak jej baza subskrybentów, więc obie strony z ochotą usiadły do rozmów. Jeden z dyrektorów zaproponował, aby stworzyć coś związanego z mitologią nordycką, a Snyder, który często wykorzystywał w swoich filmach elementy mitologiczne, podchwycił ten pomysł.

Współpracując z rysownikiem storyboardów i reżyserem animacji Jayem Olivą, Snyderowie opracowali historię miłości i zemsty zatytułowaną "Twilight of the Gods". "Przedstawiliśmy im zarys, mieli kilka uwag, ale dali nam wolną rękę" – powiedziała Deborah Snyder na czwartkowym wydarzeniu Netflix Animation. "Nie mieli (dla nas przyp. red.) żadnych ograniczeń."

Twilight of the Gods - animacja Netflix od Zacka Snydera

Fabuła "Twilight of the Gods" toczy się w mitycznym świecie wielkich bitew, heroicznych czynów i wielkiej rozpaczy. Leif, śmiertelny król, zostaje uratowany na polu bitwy przez Sigrid, wojowniczkę o żelaznej woli, w której się zakochuje. W noc ich ślubu, Sigrid i Leif przeżywają atak gniewu Thora, co prowadzi ich oraz grupę krzyżowców na bezwzględną misję zemsty. Ta heroiczna opowieść o miłości, stracie i zemście przenosi bohaterów do piekła i dalej, przez fantastyczne krainy, krwawe pola bitew i wojny toczone przeciwko bogom i demonom.

Zack Snyder w rozmowie z Animation Magazine podkreśla, że animacja daje mu nieograniczone możliwości twórcze. "Nie szkicujesz pomysłu, by ktoś ci powiedział, że jest za drogi i nie można go zrealizować, a to zdarza mi się cały czas" – mówi Snyder. Odnosi się zapewne tutaj także do "Rebel Moon", na który fundusze wyłożył dopiero Netflix, bo reżyser pracował nad tym projektem kilkanaście lat. Snyder dodał także: "Animacja pozwala na dużo większą kontrolę i możliwość przekazywania materiału bezpośrednio z etapu projektowania do animacji", co miejmy nadzieję oznacza, że ostateczne efekty mogą przebić raczej chłodno odebrany przez widzów i krytyków "Rebel Moon".

"Twilight of the Gods" zadebiutuje na Netflix jesienią 2024, a muzykę do ośmioodcinkowej serii skomponuje ceniony Hans Zimmer.