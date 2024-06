Pod koniec sierpnia na Netflix zadebiutuje nowe anime "Terminator Zero", ośmioodcinkowa seria, w której głos Terminatora podkłada Timothy Olyphant ("Justified", "Deadwood"). Co ciekawe, premiera przypada na rocznicę premiery "Dnia Sądu".

Terminator Zero - o czym opowiada serial?

Akcja serii anime "Terminator Zero" rozgrywa się w dwóch liniach czasowych: w 1997 roku, kiedy sztuczna inteligencja Skynet zyskała samoświadomość i rozpoczęła wojnę przeciwko ludzkości, oraz w 2022 roku, gdy wojna ta trwa już od dziesięcioleci. Żołnierz wysłany z przyszłości przybywa do 1997 roku, aby chronić naukowca Malcolma Lee. Lee pracuje nad nowym systemem AI, który ma konkurować ze Skynetem. Jednak Malcolm, zmagając się z moralnymi dylematami, zostaje ścigany przez zabójcę z przyszłości, co nieodwracalnie zmienia los jego trójki dzieci.

Przypomnijmy, że film "Terminator 2: Dzień Sądu" z 1991 roku, w którym główną rolę zagrał Arnold Schwarzenegger, pokazał, jak 29 sierpnia 1997 roku sztuczna inteligencja Skynet staje się samoświadoma i przejmuje kontrolę nad ludźmi. Prowadzi to do wojny między ludzkością a maszynami, obejmującej zarówno bojowników oporu, jak i podróżujące w czasie cyborgi, rozciągającej się na ostatnie dekady XX wieku i pierwsze dekady XXI wieku.

Serial Terminator Zera trafi na Netflix. Kiedy premiera?

Producentami wykonawczymi nadchodzącej serii anime są Skydance, japońskie studio animacji Production I.G. oraz twórca Mattson Tomlin. Tomlin, będący również showrunnerem i scenarzystą serii, wcześniej napisał "Project Power" (z Jamie Foxxem i Josephem Gordon-Levittem) dla Netflixa i obecnie pisze "The Batman II". W 2021 roku Tomlin powiedział: "Każdy, kto zna moje pisanie, wie, że lubię podejmować wielkie wyzwania i celować w serce. Jestem zaszczycony, że Netflix i Skydance dali mi możliwość podejścia do Terminatora w sposób, który łamie konwencje, zaskakuje i ma prawdziwą odwagę".

"Terminator Zero" zadebiutuje na Netflix 29 sierpnia.