Sala kinowa we własnym domu? Zacznijcie od takiego telewizora

Na rynku dostępne są telewizory z dużymi ekranami, a dodatkowo oferują one najnowocześniejsze rozwiązania, które regularnie dostarczające treści platformy VOD potrafią wykorzystać. Spoglądając na grafiki w tym materiale, możecie jednak zacząć się zastanawiać, dlaczego pod ekranami znajduje się nieduża skrzynka i co ma to wspólnego ze wstępem, który właśnie przeczytaliście.

Firma Hisense oferuje bowiem telewizory laserowe, które mogą być najlepszym wyborem, jeśli planujecie uczynić z Waszego salonu namiastkę sali kinowej. W Waszych głowach mogą pojawić się pytania o technologię, z jakiej korzystają i czym różnią się od klasycznych odbiorników takie, modele Laser TV L9H, a my oczywiście wszystko wyjaśnimy. Zacznijmy od oczywistych atutów, jakie przychodzą z rozwiązaniem od Hisense, ponieważ tylko ta firma wraz z nietypowym projektorem ultrakrótkiego rzutu dostarcza dedykowany im ekran w dwóch rozmiarach do wyboru – 100 i 120 cali, dzięki czemu taka para może zaoferować techniczne rozwiązania, których próżno szukać wśród innych propozycji na rynku. Przekłada się to na maksymalnie ostry obraz i nasycone barwy, a także eliminacje odbijającego się od ekranu światła.

Projektor o ultrakrótkim rzucie to urządzenie, które umożliwia wyświetlanie kolorowego i jasnego obrazu 4K na ekranie przy minimalnej odległości. Dzięki zastosowanej przez Hisense opatentowanej technologii źródła laserowego, światło i kolory są równomiernie emitowane na ekranie, co skutecznie eliminuje refleksy otoczenia. W wielu sytuacjach będzie to bardzo ważne, ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić idealne warunki do seansu, szczególnie w jasne dni, a tego wymagają od nas klasyczne rzutniki. Scenariuszy na taki wspólny seans jest naprawdę dużo, dlatego istotne jest, by używane przez nas urządzenia oferowały rozwiązania pozwalające nie martwić się o pewne rzeczy. Opracowana przez Hisense technologia pozwala cieszyć się płynnymi i szczegółowymi obrazami bez względu na poziom oświetlenia w pomieszczeniu, co jest nie lada wyczynem, jeśli chodzi o rozwiązania z takiej kategorii.

Dynamicznie rozwijający się rynek telewizorów sprawił, że dziś przekątne wynoszące 55 czy 65 cali nie robią na nikim wrażenia, ba, można nawet określić je mianem standardu. Dla poszukujących największych wrażeń i najlepszych warunków do oglądania filmów, seriali czy sportu, pozostają jednak modele z panelami mierzącymi znacznie więcej, lecz nieprzekraczające 98 cali. W takich sytuacjach problematyczne stają się transport, ulokowanie, montaż czy podłączenie telewizora, a przecież wraz z rosnącą przekątną mamy do czynienia ze sporym wzrostem cen. Laser TV L9H od Hisense to urządzenia, które mogą wyświetlać obraz na ekranach od 100 do aż 120 cali, co nawet przy większych pomieszczeniach będzie naprawdę dużym komfortem. Dla przypomnienia dodamy, że 120 cali to nieco ponad 300 cm, a taki ekran będzie już w stanie zadowolić nawet najbardziej wymagających domowych kinomanów, którzy będą mieli do dyspozycji prawie trzykrotnie większą powierzchnię od 65-calowego odbiornika.

Ale nie tylko rozmiar znaczenie, bo również nowinki techniczne i platforma, z jakiej przyjdzie nam korzystać. Nie bez znaczenia są też inne cechy jak możliwość podłączenia innych urządzeń do telewizora. Seria L9H od Hisense oferuje oczywiście rozdzielczość 4K, 3840 na 2160 pikseli i wspiera HDR. Szeroka paleta barw i duży kontrast przekładają się na niezwykle żywy i naturalny obraz, natomiast technologia Pure Color odpowiada za zwiększenie spektrum kolorów, dzięki czemu urządzenie pokazuje realistyczne obrazy z precyzją laserowego źródła światła. Dla ciekawych porównania z OLED-em dodamy, że technologia MEMC zapewnia czas reakcji procesora na poziomie zaledwie mikrosekundy, co skutkuje 10-krotnie większą szybkością ruchu niż wspomniane panele. W takich warunkach najbardziej dynamiczne sceny w filmach akcji i widowiskowych blockbusterach, transmisje sportowe oraz partyjka w ulubionej grze prezentują się znakomicie. A skoro dysponujemy takim środowiskiem, to przecież bardzo ważny jest szeroki wachlarz usług i aplikacji, z których skorzystamy oraz jakie urządzenia będziemy mogli podłączyć do Laser TV. Pod tym względem trudno na cokolwiek narzekać, ponieważ interfejs platformy VIDAA U4.0 AI jest czytelny, przejrzysty i intuicyjny.

Domyślnie najpopularniejsze aplikacje są od razu zainstalowane na telewizorze, a kolejne można pobrać w mgnieniu oka ze sklepu. Bez przeszkód obejrzymy ulubionych twórców na YouTubie, najgłośniejsze produkcje Netfliksa oraz świetnie zrealizowane filmy i seriale na Prime Video, jak również produkcje dostępne na Apple TV i Disney+. Od kolejnego odcinka i lub nowego tytułu dzieli nas tylko kilka kliknięć, ponieważ na ekranie głównym od razu sugerowane nam są następne propozycje na seans. I bez obaw - do telewizora laserowego od Hisense wygodnie podłączycie swoje wszystkie ulubione konsole, odtwarzacze czy dekodery, ponieważ urządzenie oferuje aż do czterech portów HDMI i wspiera ARC HDMI umożliwiający komfortowe sterowanie zewnętrznym zestawem audio za pomocą pilota od TV.

Dostępne są także złącza optyczne, USB i popularne chinche. Bez przeszkód skorzystamy z naziemnej telewizji cyfrowej, ponieważ urządzenie posiada tunery DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T oraz najnowszy DVB-T2/HEVC/H.265. Wbudowane głośniki zapewniają dźwięk przestrzenny, w tym także Dolby Atmos oferujący najlepsze wrażenia w trakcie seansu ze względu na specyfikę tego systemu. Zamiast przyporządkowanych do kanałów odgłosów, dźwięk kodowany jest z myślą o ulokowaniu go w przestrzeni, więc urządzenia dekodujące audio odwzorowują jak najlepiej każdy dialog i odgłosy otoczenia oraz muzykę.

Rozwiązania Laser TV to także pewne innowacje, które mają zadbać o to, by każdy seans był jak najprzyjemniejszy dla każdego widza. Punktem wyjścia były starania producenta, by zapewnić każdemu równie udane wrażenia, niezależnie od tego, jak wiele osób zasiądzie przed ekranem, ponieważ kąty widzenia wynoszą 180/180 stopni. Co więcej, seanse na telewizorze laserowym mniej męczą oczy, ponieważ obraz oglądany na ekranie Laser TV nie jest emitowany bezpośrednio w kierunku widza, lecz odbijany i prawie nie emituje szkodliwego niebieskiego światła.

W porównaniu do klasycznych projektorów Hisense Laser TV L9H zrywa ze wszystkimi niedogodnościami typowych rzutników. Nie musimy go montować na suficie, dbać o odpowiednio wcześniejsze uruchomienie, by go rozgrzać lub pozostawiać włączony po seansie w celu schłodzenia, a żywotność lasera zapewnia aż do 27 lat oglądania średnio po 2,5 godziny dziennie. Czy dla osób poszukujących nowego ekranu do swojego domowego kina można znaleźć coś lepszego? Chyba jedynym wyborem, przed jakim będą stać tacy widzowie, to ten dotyczący rozmiaru ekranu, ponieważ za łatwością możemy sobie wyobrazić, jak te 120 cali potrafi kusić.

Warto wspomnieć również, że kupując jeden z modeli L9H w sieci MediaExpert do 01.09.2023, gratis otrzymamy transport oraz profesjonalną kalibrację urządzenia.