"Szybcy i wściekli" – Tych części kultowej serii nie możesz przegapić

Szybcy i wściekli – które filmy z serii warto obejrzeć?

Nawet osobom, które nigdy nie siedziały za kółkiem, trudno jest oprzeć się szybkim samochodom, spektakularnym pościgom i wyścigom ulicznym. To właśnie tych wrażeń dostarcza nam legendarne seria filmów "Szybcy i wściekli". Od momentu premiery pierwszej części (2001 rok), saga o "rodzinie" Dominica Toretto zdobyła ogromną popularność, zyskując setki milionów fanów na całym świecie. Ten ranking powstał po to, aby pomóc Ci wybrać najlepsze filmy z serii, jeśli nie przekonuje Cię obejrzenie wszystkich produkcji po kolei.

Seria filmowa "Szybcy i wściekli" to epicka opowieść o szybkich samochodach, nielegalnych wyścigach ulicznych, gangsterskich porachunkach, przyjaźni, miłości i... wartościach rodzinnych. Pierwszy film zatytułowany po prostu "Szybcy i wściekli" pojawił się na ekranach kin w 2001 roku i od razu zyskał wielką popularność. Opowiadał historię grupy kierowców ulicznych, dla których pościgi, rywalizacja i niebezpieczne manewry stały się nieodłącznym elementem życia. Seria stopniowo ewoluowała, wprowadzając nowe postaci, intrygi, efekty specjalne i coraz bardziej spektakularne formy wyścigów, które przyciągały uwagę widzów na całym świecie.

"Szybcy i wściekli" stali się jedną z najbardziej dochodowych i rozpoznawalnych franczyz filmowych w historii kina. Każda kolejna odsłona sagi przyciąga przed ekrany setki milionów fanów na całym świecie. Ta nieustająca popularność nie tylko przyniosła ogromne zyski w box office, ale również zapewniła serii stałe miejsce w popkulturze, m.in. inspirując liczne memy lub wyznaczając styl mody ulicznej.

Najlepsze filmy z serii "Szybcy i wściekli"

Jeśli nie masz czasu lub nie jesteś przekonany(-na), czy chcesz obejrzeć wszystkie filmy z serii "Szybcy i wściekli", warto skorzystać z naszego rankingu. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie pięciu najciekawszych naszym zdaniem produkcji, których akcja dzieje się w tym samochodowym uniwersum. Selekcja uwzględnia zarówno klasyki, które zapoczątkowały serię, jak i te tytuły, które rozszerzyły sagę o nowe wątki i zupełnie odklejone od rzeczywistości efekty specjalne. Przygotuj się na pełne adrenaliny pościgi, doskonałe udźwiękowienie i karambole warte dziesiątki milionów dolarów – wszystko to, co uczyniło serię "Szybcy i wściekli" tak ikoniczną.

Szybcy i wściekli – The Fast and the Furious (2001)

Pierwsza część serii "The Fast and the Furious", zatytułowana po prostu "Szybcy i wściekli", jest doskonałym punktem odniesienia dla osób, które nie poznały jeszcze tego uniwersum. To właśnie ten film zapoczątkował cały popkulturowy fenomen i wprowadził nas w niezwykły świat ulicznych wyścigów i kultury tuningu samochodów. Obejrzenie pierwszej części to nie tylko szansa na poznanie początków serii, ale również na zrozumienie motywów działania głównych postaci. To tutaj poznajemy Dominica Toretto (w tej roli Vin Diesel), legendarnego kierowcę ulicznego, oraz Briana O'Connera (grany przez Paula Walkera), tajnego agenta, który infiltruje świat nielegalnych wyścigów. Film wyróżnia się nie tylko widowiskowymi i ekscytującymi sekwencjami wyścigów, ale także mocnym przekazem o lojalności, przyjaźni i rodzinie, który od tamtego momentu stał się fundamentem całej serii.

Szybcy i wściekli 5 – Fast Five (2011)

Piąta część serii filmowej "Szybcy i wściekli", zatytułowana "Fast Five", jest często uznawana przez krytyków za jedną z najlepszych odsłon całej sagi. Film przynosi rewolucyjne zmiany. Zamiast skupiać się wyłącznie na wyścigach ulicznych, akcja przenosi się do Rio de Janeiro, otwierając nowy rozdział w historii "Szybkich i wściekłych". Ta zmiana lokalizacji zapewnia produkcji świeży i dynamiczny styl, otwierając drzwi dla jeszcze bardziej spektakularnych scen akcji. "Fast Five" gromadzi w jednym miejscu wiele ulubionych postaci z poprzednich części serii. Tworzą one drużynę, która musi stawić czoła potężnemu przeciwnikowi. To spotkanie charakterów, które polubiliśmy na przestrzeni lat, dostarcza nie tylko nostalgii, ale również tworzy ekscytującą chemię między samymi bohaterami. Równie ważna jest tu rola Dwaynea Johnsona, który wciela się w postać agenta Luke'a Hobbsa, którego pokochali widzowie. Jeśli szukasz najbardziej spektakularnej, dynamicznej i wciągającej części serii, to "Fast Five" jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Szybcy i wściekli: Tokyo Drift (2006)

"Szybcy i wściekli: Tokyo Drift" to nietypowy film w serii. Przez wielu uznawany jest za najgorszy, ale to nie prawda! Po dwóch produkcjach z Paulem Walkerem i Vinem Dieslem, główne wątki zostają porzucone. Przenosimy się do Japonii, gdzie amerykański licealista rozpoczyna naukę sztuki driftingu. Było to niespodziewane posunięcie ze strony twórców, ale osobiście świetnie bawiłem się na Tokyo Drift. Gdy po latach chcę wrócić do sagi, wybieram właśnie tę część. Od chwytliwej piosenki w wykonaniu Teriyaki Boyz, po wyścigi driftingowe w unikalnym japońskim otoczeniu, "The Fast and Furious: Tokyo Drift" dostarcza ogromnych pokładów efektownej rozrywki. Film wprowadza również postać Hana (Sung Kang), który wraca później w kolejnych odsłonach serii. Reżyser Justin Lin łączy efektowny styl z najprostszą fabułą w historii serii. To, że nie łączy się ona za bardzo z głównymi wątkami Fast and Furious, na pewno nie jest przeszkodą, aby świetnie bawić się w Tokio!

Szybcy i wściekli 7 – Furious Seven (2015)

"Szybcy i wściekli 7" to jedna z najbardziej emocjonujących i wzruszających części serii. Film jest szczególnie ważny dla fanów, ponieważ to hołd dla zmarłego tragicznie Paula Walkera, który wcielał się w postać Briana O'Connera. Produkcja oferuje oczywiście niezapomniane pościgi samochodowe, popisy kaskaderskie i efekty specjalne. Jednak to nie tylko akcja czyni "Furious Seven" wyjątkowym. Film skupia się również na emocjonalnej stronie historii, a relacja między bohaterami nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy próbują oni poradzić sobie z utratą bliskiego przyjaciela. "Siódemka" nie tylko zapewnia mnóstwo akcji, ale również wzbudza głębokie emocje i pokazuje siłę przyjaźni.

Szybcy i wściekli 9 – F9: The Fast Saga (2021)

Skoro wybrałeś ranking "TOP 5" zamiast oglądania wszystkich części sagi po kolei, zestawienie zamykamy osobliwą propozycją. "F9: The Fast Saga" to ta odsłona serii "Szybcy i wściekli", która udowodniła, że nie ma czegoś takiego jak granica absurdu i szaleństwa. To tutaj bohaterowie sięgają gwiazd swoimi samochodami i w tym przypadku nie jest to przenośnia. Pojawia się też John Cena, który gra Jakoba – brata Dominica, o którym w żadnym z poprzednich filmów nie wspomniano nawet raz (a przecież rodzina jest najważniejsza!). Szybcy i wściekli 9 to science-fiction, jakiego seria jeszcze nie widziała. Ale po 8 poprzednich filmach, ten kierunek najwyraźniej był potrzebny. Produkcja zamyka bowiem nie tylko nasze "TOP 5", ale także listę 5 produkcji z uniwersum Fast and Furious, które zarobiły najwięcej.