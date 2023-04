Nowości na TVP VOD: filmy i seriale w ramach abonamentu

Słodkie kłamstewko

Film zadebiutuje na TVP VOD 10 kwietnia. To turecka produkcja, która opowiada o Nejat - samotnie wychowującej córkę kobiecie, po tym jak matka Kayri zostawiła rodzinę. Nejat dość szybko zorientuje się, że rola rodzica jest niezwykle wymagająca, a na dodatek dorastająca dziewczyna próbuje poznać prawdę na temat swojej matki.

Złota dama

Helen Miren wciela się w Marię Altmann - pozornie skromną kobietę, która skrywa mnóstwo sekretów. Historia jej losów sięga przedwojennego Wiednia, gdzie doszło do jednej z najbardziej zuchwałych grabieży dokonanych przez nazistowskie władze Austrii. Śledzimy wydarzenia kilkadziesiąt lat później, gdy Maria wspierana przez młodego adwokata rozpoczyna heroiczną walkę o rodzinną kolekcję. W niego wciela się Ryan Reynolds, a ponadto w obsadzie znaleźli się Max Irons, Katie Holmes i Tatiana Maslany.

Rebeliant

Matthew McConaughey w filmie z 2016 roku, który opowiada o czasach wojny secesyjnej. Aktor wceila się w Newtona Knighta służącego w Armii Konfederacji, ale jego poglądy odbiegają od normy w szeregach. Powraca na rodzinną farmę po tym, jak porzucił mundur i broń. Na miejscu decyduje się jednak na własną rekę stanąć w obronie dyskryminowanych. Planuje stworzyć własny stan w hrbastwie Jones, gdzie wszyscy byliby sobie równi. W obsadzie mamy też Mahershala Ali, Keri Russel, Gugu Mbatha-Raw oraz Jacoba Loflanda. "Rebeliant" trafi na TVP VOD 7 kwietnia.

Projektantka

Tilly Dunnage (Kate Winslet) to kobieta, która uciekła z domu jako dziecko oskarżone o zabójstwo. Bohaterka pragnie jednak zgody z matką (Judy Davis), a głównie odkryć ciemne karty z własnej przeszłości. To jednak nie wszystko, co pragnie osiągnąć, bo w rodzinnym miasteczku planuje też wpłynąć na modę i gust mieszkańców, którzy pozbawieni są rozwiniętego podejścia do ubioru.

TVP VOD seriale - premiery, co obejrzeć nowego

Polowanie na ćmy

Nowy polski serial historyczny od reżysera Michała Rogalskiego jest emitowany od 19 marca na TVP i nowe odcinki regularnie trafiają na TVP VOD. To siedmioodcinkowa produkcja, której akcja rozgrywa się w trakcie rewolucji w 1905 roku. To okres rosyjskich represji, które nabierając na sile popychają Polaków do zrywu niepodległościowego. W serialu śledzimy też romanse, towarzyskie intrygi i afery kryminalne. Scenariusz napisały Katarzyna Tybinka i Anna Gabryś na podstawie powieści Wacława Holewińskiego o tytule "Pogrom 1905".

Dziedzictwo

Pod koniec marca TVP rozpoczęło emisję tureckiego serialu "Dziedzictwo", który w oryginale nosi tytuł "Emanet". Zastąpił on w ramówce "Przysięgę". Nowy serial to telenowela skupiająca się na historii miłości pomiędzy biedną dziewczyną i bogatym biznesmenem. Seher mieszka z ojcem Yusufem i jest uznawana za porządną dziewczynę. Obydwoje tęsknią za jej starszą siostrą, która wyszła za mąż wbrew woli ojca, po czym zerwała kontakt z rodziną. Serial wyreżyserowali Ayhan Özen i Serkan Mut.

Krucjata

Głównym bohaterem serialu jest komisarz Jan Góra o pseudonimie Mandżaro, który w każdym z odcinków rozwiązuje inną sprawę skierowaną do wydziału zabójstw i terroru kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. W sumie powstało 13 odcinków w ramach 1. sezonu, a na ekranie zobaczymy między innymi Vanessę Aleksander, Juliana Świeżewskiego, Maszę Wągrocką, Michała Czerneckiego, Michała Kaletę, Pawła Deląga, oraz Piotra Cyrwusa. Serial emitowany jest od 3 mara na TVP1 w paśmie "Ojca Mateusza".