TVP.Info wraca do Sieci i na YouTube. Nowe władza usunęła niektóre programy

W poniedziałek — po długiej przerwie — widzowie ponownie będą mieli dostęp do strony internetowej TVP.Info oraz jej kanału na platformie YouTube, o czym donosi serwis WirtualneMedia.pl . Nie liczcie na to, że wrócą absolutnie wszystkie programy — chodzi m.in. o audycje takie jak „Jak oni kłamią”, czy "Reset", gdzie uprawiano tępą propagandę. Co więcej, Andrzej Jaszczyszyn, który w przeszłości współpracował z Grupą ZPR Media, został powołany na stanowisko kierownika serwisu TVP Info.

Strona TVP.Info była nieaktywna od 20 grudnia ubiegłego roku, co było częścią szerszych zmian w publicznej telewizji. Kanał informacyjny wrócił na antenę 29 grudnia, natomiast jego odpowiednik na YouTube zgromadził przez lata 361 tys. subskrybentów i ponad 365 mln wyświetleń. Prezentowano tam programy publiczne i dokumentalne, często krytyczne wobec ówczesnej opozycji, na czele z Donaldem Tuskiem. Wisienka na torcie, jaką w propagandowej ofercie TVP.Info był "Reset", dostępny był nawet w kilku językach.

W styczniu nowe władze TVP Info usunęły kanał z YouTube, który był wcześniej zarządzany przez poprzedni zespół. Wszystkie te zawirowania miały znaczący wpływ na popularność stacji, która w konsekwencji zaczęła przegrywać rywalizację z takimi kanałami jak TV Republika, Polsat News czy Wydarzenia24. Przy czym należy tutaj wskazać, że największym wygranym okazał się być kanał informacyjny Tomasza Sakiewicza. To trochę ironia losu, że popularność projektów tego człowieka nie zależy wprost od jego osobistych wysiłków, a od zmiany władzy i zdarzeń niezależnych bezpośrednio od niego. Sam Sakiewicz przyznał w 2021 roku, że legendarny pod względem niedoróbek i zabawnych błędów serwis Albicla kosztował około 100 tys. złotych. A teraz? Zmiana władzy jest zasadniczo za darmo — oczywiście, jeżeli pominiemy zupełnie dotacje i dotacyjki ze środków publicznych.

Na razie jeszcze, https://www.tvp.info prowadzi do strony głównej Telewizji Polskiej.

Zapomnijcie o propagandzie z ostatnich 8 lat

Reaktywowana strona TVP Info oraz jej kanał na YouTube mają zaoferować treści głównie z archiwum, choć pewna część materiałów, zwłaszcza te o charakterze propagandowym, zostanie wyłączona z publicznego dostępu. Andrzej Jaszczyszyn podkreśla, że odrzucane są materiały, które nie spełniają standardów rzetelnego warsztatu dziennikarskiego.

Nowy zespół mediów interaktywnych TVP Info skupia się na modernizacji strony, by zwiększyć jej zasięgi. W ostatnim czasie domena tvp.info przekierowywała użytkowników do głównej strony Telewizji Polskiej. Planuje się zachować dotychczasową strukturę serwisu, przy jednoczesnym wzmocnieniu zespołu nowymi, doświadczonymi dziennikarzami.

Cały czas trwają spekulacje dotyczące możliwości odzyskania kontroli nad kontem TVP Info w serwisie X. Dostęp do niego zdaje się mieć Samuel Pereira — były już wicedyrektor TAI i główny zarządzający kanałem informacyjnym TVP Info. Wszystko wskazuje na to, że owo konto jest "spięte z jego prywatnym" - to w ogóle kuriozalne, że dane logowania do konta społecznościowego TVP Info znajdują się w rękach (byłego już) pracownika, a nie w dokumentach do dyspozycji zarządu (jakiegokolwiek) Telewizji Polskiej. Samuel Pereira z tego konta relacjonował 11 stycznia Marsz Wolnych Polaków, który został zorganizowany przez partię Prawo i Sprawiedliwość w odpowiedzi na przeprowadzone przez obecną większość w parlamencie rękami ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Prawo i Sprawiedliwość uważa te zmiany za bezprawne i wskazujące na rzekome totalitarne zakusy obecnej władzy.

Oczekuje się, że powrót TVP Info do Internetu będzie ważnym krokiem w kierunku odświeżenia wizerunku stacji i dostosowania jej do współczesnych standardów. Zmiany te mają nie tylko odzwierciedlać nową strategię zarządzania treścią, ale również zapewnić widzom dostęp do rzetelnej i zróżnicowanej informacji — czego według przedstawicieli nowej większości w parlamencie, wcześniej brakowało.