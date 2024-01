Jakie smartfony najchętniej wybierają klienci Orange? Ja byłem zaskoczony

Xiaomi króluje w Orange

Jeślibyście mnie zapytali o najczęściej wybieraną markę smartfonów, to pewnie powiedziałbym Apple albo Samsung. Okazuej się jednak, że preferencje użytkowników sieci Orange, przynajmniej w segmencie popularnym, są całkiem inne. Rzecznik prasowy sieci postanowił podzielić się z szerszą publicznością Top 5 najlepiej sprzedających się telefonów w 2023 roku i o ile pierwsze miejsce jeszcze mnie nie zaskakuje, tak cztery kolejne pozycje to spora niespodzianka. Okazuje się, że pozycja Xiaomi w Polsce nadal jest bardzo mocna, przynajmniej wśród tych klientów, którzy decydują się na kupno smartfona wraz z abonamentem. Pierwsza piątka w Orange przedstawia się następująco:

Samsung A14 Xiaomi Redmi 12C Xiaomi 9a Xiaomi Redmi Note 12 Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Wyraźnie widać, że królują tanie modele, Samsung A14 to chyba najtańsza propozycja w ofercie koreańskiego producenta, podobnie jak Xiaomi Redmi 12C w ofercie Chińczyków. Zaskakuje mnie trzecia pozycja bardzo leciwego już modelu Xiaomi 9a, ale pewnie duża w tym zasługa, że dostępny jest w bardzo niskiej cenie. Redmi Note 12 i 12 Pro to już całkiem solidne smartfony, więc ich pozycję jestem jeszcze w stanie zrozumieć. Mimo wszystko brak w tym zestawieniu innych producentów jest dla mnie małą niespodzianką.

Wojciech Jabczyński podał też 5 najpopularniejszych modeli z wyższej półki. Nie sprecyzował niestety co to twierdzenie faktycznie oznacza, ale zakładam, że chodzi o flagowce poszczególnych producentów, niekoniecznie zaprezentowane tylko w ostatnim roku. I to chyba kluczowe spostrzeżenie, największym zainteresowaniem cieszył się Samsung Galaxy S22, czyli flagowiec z 2022 roku. Na dalszych miejscach mamy iPhone 13, czyli smartfon jeszcze z 2021 roku, iPhone 14, Samsunga Galaxy S23 i iPhone 14 Pro. Jesienna premiera iPhone 15 z pewnością nie pomogła mu w osiągnięciu dobrej pozycji w tym rankingu. Wyraźnie natomiast widać jakie preferencje pod względem producenta mają osoby, którą są gotowe wydać na smartfon większą kwotę.