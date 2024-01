Ładowarka IKEA grozi oparzeniem lub porażeniem prądem, lepiej ją zwróćcie

IKEA apeluje do wszystkich klientów, którzy nabyli ładowarkę USB ÅSKSTORM 40 W w kolorze ciemnoszarym (numer artykułu 50461193), aby przestali jej używać i skontaktowali się z firmą w celu jej zwrotu i odzyskania pieniędzy.

Ładowarka USB ÅSKSTORM 40 W z wadliwym kablem

IKEA poinformowała dzisiaj na swoich stronach, że w wycofuje z oferty ładowarkę USB ÅSKSTORM 40 W w kolorze szarym, która ze względu na wadliwą konstrukcję kabla, może powodować przegrzewanie się, a nawet porażenie prądem. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo jest dla niej najwyższym priorytetem, dlatego też wzywa klientów, który nabyli to urządzenie, aby zwrócili je w dowolnym sklepie i odzyskali pieniądze. Nie jest do tego potrzebny paragon. Jak możemy przeczytać na stronie firmy:

Ładowarkę USB ÅSKSTORM 40 W w kolorze ciemnoszarym można zidentyfikować po numerze modelu ICPSW5-40-1, który widnieje na etykiecie umieszczonej na spodzie ładowarki USB.

IKEA opracowuje swoje produkty zgodnie z rygorystycznym programem oceny ryzyka i testów bezpieczeństwa, aby mieć całkowitą pewność, że oferowane produkty są zgodne z przepisami i normami obowiązującymi we wszystkich krajach, gdzie prowadzona jest ich sprzedaż. W trakcie takich testów okazało się, że kabel zasilania ładowarki USB ÅSKSTORM 40 W w kolorze ciemnoszarym może po dłuższym okresie użytkowania ulec uszkodzeniu lub przerwaniu w wyniku owijania go wokół ładowarki lub zginania. Uszkodzony kabel naraża użytkowników na oparzenia i porażenie prądem. To bezpośredni powód wycofania ładowarki z oferty.

Ładowarkę USB ÅSKSTORM 40 W można zwrócić w dowolnym sklepie IKEA, aby uzyskać pełny zwrot pieniędzy. Dowód zakupu (paragon) nie jest wymagany. Przykład do czego może doprowadzić wadliwa ładowarka/kabel mieliśmy nie dalej jak wczoraj, kiedy to jeden z użytkowników pokazał efekty ładowania swojego smartfona w łóżku. Dlatego nie warto bagatelizować problemu i lepiej wymienić ładowarkę na model bez wad.

źródło grafiki: Depositphotos

źródło: IKEA