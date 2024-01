Kto, gdzie i jak słucha radia FM w Polsce? Raport za cały 2023 rok

Takie podsumowanie, to co roku źródło wiedzy na temat dotarcia rozgłośni radiowych do Polaków, z którego to już na wstępie dowiadujemy się, iż radio FM cały czas i niezmiennie jest jednym z najpopularniejszych mediów w Polsce.



Każdego dnia słucha radia 63% Polaków, a skala jego dotarcia w ciągu tygodnia obejmuje już 84,1% rodaków. Przekłada się to odpowiednio na prawie 19 mln i aż 25 mln słuchaczy.

Kto słucha radia FM?

Największa liczba słuchaczy radia FM to osoby pracujące i właściciele firm w wieku 40 - 59 lat, niewiele mniej reprezentuje młodszą i starszą grupę wiekową. Z kolei wyraźnie mniej, bo trzy na cztery osoby, to przedstawiciele najmłodszej grupy uczniów i studentów w wieku 15-24 lata.



Gdzie słuchamy radia FM?

Najpopularniejszym miejscem do odsłuchiwania ulubionych rozgłośni radiowych jest samochód dla prawie 11 mln słuchaczy, o 2 mln mniej osób słucha radia FM w domu, a w pracy radio włącza 3,7 mln słuchaczy.



Może to wynikać z faktu, że nie każdy ma taką sposobność i możliwość w miejscu pracy.



Choć z trzeciej strony, największy odsetek słuchaczy uruchamia radio o 8:00 i dopiero po 16:00 widać wyraźny spadek słuchalności, ale niekoniecznie musi to oznaczać przebywanie wówczas fizycznie w pracy.



Średni czas słuchania radia w ciągu dnia to ponad 4 godziny, a jednocześnie największy odsetek słuchaczy poświęca temu aż 6 godzin i więcej w ciągu dnia.

Jakie stacje radiowe FM słuchamy najczęściej?

Nie będzie tu zaskoczeniem, że najchętniej włączamy stacje komercyjne, które odpowiadają za 83% czasu poświęcanego na słuchanie radia FM.



Stacje radia publicznego to zaledwie 13% czasu, a katolickie 3%. Najpopularniejsze stacje radiowe w Polsce prezentuje dzisiejsza analiza, tym razem autorstwa branżowego portalu Wirtualnemedia.pl:



Warto zapamiętać to zestawienie w przypadku radia SuperNova, które przez cały rok nie dobiło do nawet procenta słuchalności. Jednak dziś, w to miejsce uruchomione zostało nowe radio - Radio ESKA 2, być może w 2024 roku osiągnie dużo lepsze wyniki, dzięki rozpoznawalności głównej stacji tej rozgłośni - ESKA, która to zajmuje obecnie trzecie miejsce.

Jak słuchamy radia FM?

Z ogromną przewagą wygrywa tu słuchanie radia przez antenę FM - to 86,4% czasu poświęcanego na słuchanie radia, a w ten sposób słucha radia aż 17,4 mln osób.



Na drugim miejscu jest internet, z pomocą którego odsłuchujemy stacje radiowe FM głównie na naszych smartfonach. Tak słucha radia 2,3 mln osób, dalej mamy źródło sygnału w dekoderach kablówek - 0,5 mln osób, a na końcu zaledwie 70 tys. słuchaczy radia DAB+ (to wzrost o… 30 tys. osób względem 2022 roku).

Nadmienię jeszcze na koniec, iż w przypadku słuchania przez internet, mamy tu pewnego rodzaju przekłamanie, bo analiza nie uwzględnia słuchania stacji radiowych nadających wyłącznie przez internet.



Tak więc odpadają tu słuchacze takich popularnych internetowych stacji radiowych jak Radio 357 czy Radio Nowy Świat. Powyżej dane słuchalności stacji radiowych przez internet, autorstwa Krajowego Instytutu Mediów.

Stock Image from Depositphotos.

Źródło: I Love Radio.