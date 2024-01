Elon Musk odpuszcza, Owsiak dalej wierzy. Serduszka NFT na WOŚP

W tym roku WOŚP ponownie będzie można wspierać kupując serduszka w formie tokenów NFT. Jest to świetna inicjatywa, ale czy akurat ten pomysł może wypalić?

Serduszko WOŚP powraca w formie tokenów NFT

Serduszko to niekwestionowany symbol WOŚP; dosłownie każdy kojarzy tę inicjatywę z czerwonym serduszkiem. W tym roku, podczas 32. Finału WOŚP, po raz kolejny można je kupić… w formie niewymiennego, wirtualnego tokenu. Dziś oficjalnie dostaliśmy informację, że podobnie jak rok temu, dystrybucja Serduszek NFT właśnie wystartowała. Decyzja ta wzbudzała już nieco kontrowersji rok temu, kiedy to jednak cała idea NFT była w zdecydowanie innym — dużo lepszym — miejscu. Mimo to, zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem, w zeszłym roku stokenizowane serduszka spotkały się gorącym przyjęciem i tylko dzięki nim zebrano prawie 280 tysięcy złotych.

Źródło: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Serduszka w tym roku są dostępne w 10 unikatowych wzorach, a minimalna cena za sztukę wynosi 32 zł. Można również wpłacić dowolnie większą kwotę, zdobyć kilka Serduszek NFT z różnymi grafikami lub całą kolekcję. Ponownie, nie trzeba dysponować doświadczeniem ani narzędziami wykorzystywanymi na rynku NFT — wystarczy wejść na stronę nft.wosp.org.pl, wybrać opcję i dokonać płatności w złotówkach, bez konieczności posiadania portfela kryptowalut. Ponadto wszyscy posiadacze Serduszek NFT otrzymają certyfikat darowizny, pakiet grafik do wykorzystania w social mediach, kolorowankę 32. Finału oraz dostęp do serii specjalnie przygotowanych webinariów.

Co o Serduszkach NFT myśli Jurek Owsiak?

Serduszka NFT Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powstają w standardzie ERC-1155 i ERC-721 z wykorzystaniem protokołu Polygon, „który jest jedną z najbardziej dostępnych, szybkich oraz ekologicznych sieci blockchain wykorzystujących energooszczędny mechanizm walidacji Proof-of-Stake”. Sam Jurek Owsiak komentuje to w następujący sposób:

Cyfrowe serduszka WOŚP pojawiły się rok temu i za sprawą nowoczesnej technologii w kilka dni zebraliśmy prawie 280 000 złotych. Niedługo dowiemy się, czy w ramach 32. Finału pobijemy ten wynik. Tym razem Serduszka NFT pomogą nam w zakupie sprzętu do monitorowania, diagnostyki i rehabilitacji płuc po pandemii dla dużych i małych.

Źródło: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Ewa Myślińska, CEO InfluVerum, firmy odpowiedzialnej za tokenizację serduszek i proces ich dystrybucji, komentuje:

Od kilku lat tokeny NFT stanowią skuteczny i uniwersalny sposób zbierania środków na szczytne cele. Globalne marki, organizacje międzynarodowe, znani twórcy i społecznicy chętnie wykorzystują NFT do wspierania inicjatyw charytatywnych. Po zeszłorocznym, znakomitym debiucie, liczymy na jeszcze lepszy wynik i wierzymy w wyjątkową hojność Polek i Polaków. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dostrzega ogrom możliwości, które gwarantują niewymienne tokeny, a otwartość na nowe technologie przynosi wymierne efekty. Tym bardziej jesteśmy dumni, że możemy kompleksowo realizować projekt dystrybucji Serduszek NFT i udostępniać go darczyńcom w naszym kraju oraz poza jego granicami.

Źródło: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wszystko fajnie, ale czy NFT ma jeszcze w ogóle sens?

Tokeny NFT, tak samo jak szybko zdobyły popularność i ich wartość przekraczała oczekiwania wszystkich osób, tak samo szybko okazały się wielkim niewypałem, a nawet najbardziej znane projekty (jak na przykład avatary z małpami od Bored Ape Yacht Club) są teraz warte ułamek swojej ceny. Dosłownie chwilę temu nawet sam Elon Musk, który jest znany z zamiłowania do Web3 i blockchaina, a także do wszystkich „dziwnych” technologii i projektów, postanowił usunąć NFT z X (dawniej Twitter) — i to bez żadnego ostrzeżenia.

Źródło: Depositphotos

Avatary NFT na X zadebiutowały w styczniu 2022 roku. Była to opcja dla wszystkich użytkowników z aktywną subskrypcją Twitter Blue, którzy jednocześnie mieli możliwość powiązania swoich kont na Twitterze z portfelami krypto. Żeby odróżnić takie „premium avatary” od zwykłych, dano im sześciokątne, wyróżniające się ramki. Warto tutaj również podkreślić, że X był jedną z nielicznych popularnych platform społecznościowych, która przyjęła NFT. Teraz jednak cały pomysł się rozmył bez żadnej informacji — po prostu NFT z X zniknęły i nie zapowiada się, żeby niewymienne tokeny miały powrócić.

Czy w takich okolicznościach, kiedy większość osób zapomniała o NFT, a Elon Musk ze swoim X po cichu się z tego wycofuje, Serduszka WOŚP w tej formie mają jakikolwiek sens? Szczerze wątpię, a jednocześnie liczę na to, że jestem w błędzie. Dajcie znać, co o tym myślicie.

Źródło: Depositphotos

Źródła: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, TechCrunch

Stock Image from Depositphotos