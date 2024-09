TVP chce przebadać Polaków. Wyda na to ponad 20 milionów złotych

Choć mamy obecnie złotą erę streamingów i oglądania treści online, to nie ma mowy o wieszczonym od lat upadku klasycznej telewizji, która na reklamach potrafi zarabiać krocie – niech za przykład posłuży tu stawka niemal 200 tysięcy złotych netto za 30-sekudnowy spot reklamowy przed ostatnim meczem Polska-Szkocja. Ok, telewizja nie umiera, ale ile osób ogląda ją obecnie na co dzień? Tego właśnie dowiedzieć chce się Telewizja Polska – państwowy nadawca wyda na badanie ogromne pieniądze.

Telewizja Polska ogłosiła zwycięzcę przetargu. Firma zgranie ponad 20 milionów złotych

TVP ogłosiło pod koniec lipca przetarg na sporządzenie pomiaru widowni telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym. Zwycięskim podmiotem ponownie okazała się firma AGB Nielsen Media Research, która od 1996 roku dostarcza polskim stacjom telewizyjnym wyniki badań telemetrycznych. TVP jest gotowe wydać maksymalnie 24,11 mln zł.

Źródło: Depositphotos

Najnowsze badanie – jak donosi portal WirtualneMedia – będzie opierało się na trzech filarach: „panelu reprezentatywnym ze względu na społeczno-demograficzne cechy gospodarstw domowych posiadających odbiorniki telewizyjne („oglądalność w domu”), panelu osób indywidualnych w zakresie oglądania telewizji w sytuacjach przebywania poza domem („oglądalność poza domem”), i udostępniania baz danych z pomiaru widowni tv będących miarą rzeczywistego (faktycznego) oglądania telewizji” przez członków gospodarstw domowych z telewizorem pod dachem

Rozwiązanie Nielsen's Local TV Measurement dostarcza niezrównanych informacji na temat tego, co oglądają widzowie w 210 lokalnych obszarach rynkowych (DMA). Dzięki unikalnemu połączeniu zaawansowanej technologii pomiarowej, paneli zasilanych przez ludzi oraz danych pochodzących z milionów kablówek i satelitów, jesteśmy w stanie dostarczyć wskaźniki, które są reprezentatywne dla tego, co rzeczywiście oglądają ludzie na rynkach lokalnych – AGB Nielsen Media Research

Z raportu za 1 kwartał 2024 roku wynika, że statystyczny Polak oglądał telewizję przez prawie 4 godziny i 2 minuty dziennie. Od lat w topce najczęściej oglądanych kanałów są TVN24, TVN, TVP 1, TVP 2 oraz Polsat.

Stock image from Depositphotos