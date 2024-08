TVN bez podjazdu do TVP. Tyle stacja życzy sobie za reklamy

TVN podał stawki za spoty reklamowe we wrześniu. Przed programami rozrywkowymi taniej, niż w publicznej telewizji.

Na początku tygodnia pisałem o cenniku reklamowym TVP za wrzesień, który szokował ogromnymi stawkami za spoty reklamowe – zwłaszcza te, które miały pojawiać się przed spotkaniami piłkarskiej reprezentacji Polski. Telewizja Polska za 30-sekundowy materiał wymagał opłaty rzędu 200 tys. zł, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić – futbol to masz narodowy sport (pomimo braku sukcesów), a Lewandowski i spółka przyciągają przed ekrany ogromne rzesze fanów. A jak jest z prywatną konkurencją? Cóż, TVN piłki nożnej nie transmituje, ale za to mocno broni się programami newsowymi.

W TVN rozrywka na drugim miejscu – najwięcej widzów przyciągają Fakty

TVN, podobnie jak publiczna konkurencja, ma w zanadrzu kilka produkcji oryginalnych, które cieszą się dużą oglądalnością, a co za tym idzie, sporymi przychodami z reklam. Za wyświetlenie spotu przed Kuchennymi rewolucjami trzeba zapłacić 60,4 tys. zł. Nieco więcej, bo 61,9 tys. zł (sobota) i 64,6 tys. zł. (niedziela) należy wyłożyć za spoty przed popularnym programem kulinarnym Masterchef, ale to nie rozrywka w TVN ceniona jest najbardziej, a wieczorny program informacyjny Fakty. Podmioty decydujące się na zakupy reklam przed niedzielnym wydaniem będą musiały zapłacić 74,1 tys. zł netto za 30-sekundową reklamę.

Ciekawe jest to, że niegdyś wielkie hity, takie jak Na wspólnej, czy Kuba Wojewódzki cechują się znacznie niższą ceną za spoty – to wydatek kolejno 42,3 tys. zł oraz 39,4 tys. zł. Pełen cennik reklamowy TVN-u na wrzesień możecie sprawdzić pod tym adresem.

