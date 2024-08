Ile TVP kasuje za reklamy? Astronomiczne kwoty w cenniku

Wszyscy wiemy, że reklamy to zmora telewizji i wszyscy wiemy też, że polskie stacje podkręcają liczbę reklam do granic możliwości, ale ile taka reklama jest warta? Cóż, to już takie oczywiste nie jest, bo cenniki nie dość, że dynamicznie się zmieniają, to jeszcze uzależnione są od konkretnego programu czy godziny transmisji spotu. Największe kwoty sięgają nawet 200 tys. zł i są powiązane z naszym sportem narodowym.

Piłka nożna i kultowe seriale przyciągają tłumy

TVP zaktualizowało dziś swój cennik reklamy na wrzesień, a szybki rzut oka na wartość czasu reklamowego uświadamia, z jak dużymi pieniędzmi mamy do czynienia. Telewizja Polska ma w portfolio kilka klasyków, takich jak M jak Miłość czy Na dobre i na złe – za reklamę przed tymi serialami trzeba zapłacić kolejno 93,1 tys. zł i 83,4 tys. zł. Równie wysoko wyceniane są też takie programy jak Na sygnale (79,1 tys. zł) czy popularne The Voice of Poland (72 tys. zł.) – spoty przed 19.30 – jednym z najważniejszych programów informacyjnych w polskiej telewizji – wyceniono zaś na 48 tys. zł w dni powszednie, a w weekend na 49,1 tys. zł (sobota) oraz 48 tys. 43,7 tys. zł (niedziela).

Źródło: Depositphotos

Wszystko to jednak blednie w zestawieniu ze stawkami za spoty reklamowe przed meczami polskiej reprezentacji piłkarskiej. 8 września odbędzie się spotkanie Ligi Narodów między Polską a Chorwacją – z uwagi na ogromne zainteresowanie 30-sekundowa reklama przed meczem kosztuje aż 200,6 tys. zł netto. Nieco mniej trzeba zapłacić za spot przed starciem Polski z reprezentacją Szkocji – 190,6 tys. zł.

Pod tym adresem możecie zapoznać się z pełnym cennikiem.

Stock image from Depositphotos