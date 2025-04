TVN24 GO znika z sieci - już wiemy co go zastąpi!

TVN24 GO to serwis streamingowy, w ramach którego można było (jeszcze można) oglądać treści na żywo serwowane przez kanały TVN24 i TVN24 BiS, w tym przedpremierowe wydania programów wcześniej niż w telewizji lub niedostępne w tych kanałach na żywo. Okazuje się TVN Warner Bros. Discovery ma inny pomysł na tą subskrypcję i pod nową nazwą: TVN24+.

TVN24 GO zniknie z sieci już 24 kwietnia, a zastąpi go nowy serwis streamingowy TVN24+. Podobnie jak TVN24 GO, dostęp do TVN24+ będzie możliwy na komputerach z poziomu przeglądarki, na telewizorach Smart TV i na urządzeniach mobilnych z poziomu aplikacji.

Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN:

TVN Warner Bros. Discovery konsekwentnie inwestuje w rozwój cyfrowy, a ten rok będzie czasem innowacji w ofercie digitalowej TVN24. Nowa odsłona portalu tvn24.pl oraz start TVN24+ są częścią i kolejnym rozdziałem w długofalowej strategii digitalowej TVN. TVN24+ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, oferując im bogactwo treści w jednym, łatwo dostępnym ekosystemie. Jednocześnie gwarantując dziennikarstwo najwyższej próby, dostosowane do potrzeb odbiorcy cyfrowego.

W ramach subskrypcji TVN24+ uzyskamy dostęp do kanałów na żywo TVN24 i TVN24 BiS na żywo, artykułów w formie tekstowej i audio, filmów dokumentalnych, reportaży oraz programów, podcastów czy tekstów publicystycznych.

Bez subskrypcji z kolei, pozostanie jedynie dostęp do treści publikowanych w serwisie tvn24.pl.

Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 i Faktów TVN:

TVN24+ to serwis, który na pierwszym miejscu stawia potrzeby każdego użytkownika, niezależnie czy ten korzysta z niego na ekranie telefonu, komputera czy smart tv. Zaoferujemy znacznie więcej treści niż dotychczas, więcej audio i wideo. Będziemy też w stanie zaprezentować więcej punktów widzenia, aby lepiej rozumieć otaczającą nas skomplikowaną rzeczywistość, ponieważ wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. Nasi dziennikarze będą dzielić się swoimi komentarzami, zobaczymy ich też w zupełnie nowych rolach.

Na grafice powyżej widać opcję dostępu do treści TVN24+ bez reklam, aczkolwiek nie do końca tak będzie. Od 24 kwietnia będzie można bowiem wykupić subskrypcję w dwóch wersjach: z reklamami oraz bez reklam, czyli coś, co już znamy z subskrypcji Player.

W jakich cenach? Te nie zostały jeszcze podane, jednak w przesłanej informacji możemy przeczytać, iż z dniem 24 kwietnia, dotychczasowi subskrybenci TVN24 GO, automatycznie zostaną przeniesieni do subskrypcji TVN24+ do pakietu bez reklam i bez zmiany ich dotychczasowych umów.

Więc, jeśli macie wykupiony na rok pakiet TVN24 GO, nie dosięgną Was ewentualne podwyżki. Aktualnie koszt takiej subskrypcji, to 150 zł rocznie lub 15 zł miesięcznie.

Źródło: TVN Warner Bros. Discovery.