Te dokumenty w mObywatelu służą tysiącom użytkowników. Warto o nich pamiętać

Już od dłuższego czasu miliony Polaków, dzięki aplikacji mObywatel mogło zacząć zostawiać w swoich domach tradycyjne, plastikowe dowody tożsamości, a legitymować się w razie potrzeby mDowodem.

Z czasem mObywatel zaczął też wspierać w tym zakresie różnego rodzaju zawody, między innymi właśnie osoby z wykształceniem medycznym, które to również mogą w ten sposób legitymować się elektronicznymi dokumentami i potwierdzać nimi swoje kwalifikacje czy uprawnienia zawodowe.

Czy warto korzystać z mObywatela do potwierdzania uprawnień zawodowych? Jest wiele dowodów na to, że tak. Cyfrowy dokument w aplikacji oznacza dla medyków przede wszystkim niezależność od fizycznego PWZ i pozwala legitymować się łatwo przy pomocy telefonu. Dodatkowo umożliwia szybką aktualizację dokumentu, między innymi po zmianie danych osobowych (np. nazwiska) lub zakresu posiadanych uprawnień (np. po uzyskaniu nowej specjalizacji). Wystarczy zaktualizować dokument w aplikacji, aby pojawiły się w nim dane zgodne z bazą Naczelnej Izby Lekarskiej lub wpisem do okręgowego rejestru pielęgniarek lub położnych.