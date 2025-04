Podpisz dokumenty w mObywatelu: jak działa nowa usługa?

Pozwala ona na szybkie i wygodne podpisywanie dokumentów PDF przy użyciu e-dowodu, eliminując potrzebę drukowania, skanowania czy wizyty w urzędzie. Jak dokładnie działa ta funkcja i na co zwrócić uwagę?

Czym jest usługa "Podpisz dokument"?

To funkcja w aplikacji mObywatel, która umożliwia złożenie podpisu osobistego na dokumencie elektronicznym w formacie PDF. Podpisany w ten sposób plik można następnie łatwo udostępnić, na przykład wysyłając go e-mailem. Stanowi to nowoczesną alternatywę dla tradycyjnego podpisu odręcznego, szczególnie przydatną w załatwianiu spraw urzędowych i biznesowych zdalnie.

Jak podpisać dokument krok po kroku?

Proces jest zaprojektowany tak, aby był jak najprostszy:

Wybierz w aplikacji mObywatel usługę "Podpisz dokument". Wskaż plik PDF, który chcesz podpisać (pamiętaj o wymaganiach formatu - patrz niżej). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, które poproszą o podanie numeru CAN Twojego e-dowodu. Przyłóż swój e-dowód do czytnika NFC w smartfonie (zwykle znajduje się on z tyłu urządzenia). Podaj swój 6-cyfrowy kod PIN2 (ustalany przy odbiorze e-dowodu i aktywacji certyfikatu podpisu). Trzymaj e-dowód przy telefonie aż do zakończenia procesu i potwierdzenia podpisania dokumentu.

Aby skorzystać z usługi, musisz spełnić kilka warunków:

Posiadać e-dowód: To dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

To dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Mieć aktywny certyfikat podpisu osobistego: Ten certyfikat musi być wgrany do e-dowodu (deklaruje się to we wniosku o dowód) i aktywowany w urzędzie poprzez ustalenie 6-cyfrowego kodu PIN2. Jeśli nie masz certyfikatu, nie dodasz go później - konieczne jest złożenie wniosku o nowy e-dowód. Nieaktywny certyfikat (bez ustalonego PIN2) można aktywować w urzędzie.

Znać numer CAN i PIN2: Numer CAN (6 cyfr) znajduje się na awersie e-dowodu. PIN2 (6 cyfr) ustalasz samodzielnie w urzędzie.

Numer CAN (6 cyfr) znajduje się na awersie e-dowodu. PIN2 (6 cyfr) ustalasz samodzielnie w urzędzie. Mieć smartfon z NFC: Technologia Near Field Communication jest niezbędna do połączenia telefonu z e-dowodem.

Odpowiedni plik PDF: Dokument musi być w formacie PDF, mieć maksymalnie 10 MB i nie może być zaszyfrowany ani chroniony hasłem.

Dokument musi być w formacie PDF, mieć maksymalnie 10 MB i nie może być zaszyfrowany ani chroniony hasłem. Ukończone 18 lat: Z podpisu osobistego można korzystać dopiero po osiągnięciu pełnoletności.

Możliwe problemy i ich rozwiązania:

Podczas korzystania z usługi mogą pojawić się komunikaty o błędach. W najnowszej informacji prasowej przesłanej przez zespół mObywatela omówione zostały najpopularniejsze z nich:

Brak certyfikatu/Nieaktywny certyfikat: Jak wspomniano, wymaga to wyrobienia nowego e-dowodu z certyfikatem lub aktywacji istniejącego w urzędzie.

Jak wspomniano, wymaga to wyrobienia nowego e-dowodu z certyfikatem lub aktywacji istniejącego w urzędzie. Niepoprawny CAN/PIN: Upewnij się, że wpisujesz prawidłowe numery. Trzykrotne błędne podanie PIN2 zablokuje certyfikat. Można go odblokować za pomocą kodu PUK (otrzymanego w kopercie przy odbiorze dowodu) w aplikacji mObywatel (wersja 4.54 lub nowsza) lub w urzędzie.

Zablokowany PUK: Trzykrotne błędne podanie kodu PUK trwale zablokuje możliwość odblokowania PIN2 i sam certyfikat. W takim przypadku, aby móc dalej korzystać z podpisu, konieczny jest nowy e-dowód.

Trzykrotne błędne podanie kodu PUK trwale zablokuje możliwość odblokowania PIN2 i sam certyfikat. W takim przypadku, aby móc dalej korzystać z podpisu, konieczny jest nowy e-dowód. Błąd komunikacji NFC: Zdejmij etui z telefonu, upewnij się, że e-dowód jest stabilnie przyłożony we właściwym miejscu (z tyłu telefonu) i trzymaj go tam do końca procesu.

Dowód zawieszony/unieważniony: Jeśli zgłosiłeś zagubienie dowodu i go zawiesiłeś (na max 14 dni), musisz cofnąć zawieszenie w urzędzie lub online. Jeśli dowód został unieważniony (np. po upływie 14 dni zawieszenia, zgłoszeniu kradzieży, utracie), musisz wyrobić nowy.

Usługa "Podpisz dokument" w mObywatelu to znaczące ułatwienie w cyfrowym obiegu dokumentów. Mając e-dowód z aktywnym certyfikatem podpisu osobistego i smartfon z NFC, możemy szybko i bezpiecznie podpisywać pliki PDF bez wychodzenia z domu. Warto pamiętać o kluczowych wymaganiach i potencjalnych problemach, aby proces przebiegał sprawnie. Jeśli Twój obecny dowód osobisty nie ma warstwy elektronicznej, rozważ jego bezpłatną wymianę na e-dowód, aby móc korzystać z tej i innych cyfrowych możliwości.