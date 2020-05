TVN24, BBC World News i spółka w PLAY NOW. Oto nowy pakiet informacyjny – NEWS

PLAY NOW TV to platforma oddająca w ręce użytkowników ponad 80 kanałów telewizyjnych i VOD (filmy seriale, programy i bajki dla dzieci). Usługa jest dostępna na wielu urządzeniach, w tym na dekoderze PLAY NOW TV Box, w aplikacji na smartfonach, tabletach, urządzeniach z Android TV, czy w przeglądarce. Play informuje teraz o rozszerzeniu usługi i udostępnieniu nowego pakietu dla użytkowników PLAY NOW i PLAY NOW TV. Pakiet NEWS to pięć kanałów informacyjnych: TVN24, TVN24BiS, Euronews, Bloomberg i BBC World News.

TVN24 to pierwsza stacja informacyjna w Polsce, obecnie uznawana także za najbardziej opiniotwórczą. Aktualizowane na bieżąco serwisy informują o najważniejszych wydarzeniach z całego świata przez całą dobę. TVN24 BiS posiada ofertę informacyjną dla osób zainteresowanych tematyką międzynarodową. Uznani w branży dziennikarze i redaktorzy nieustannie relacjonują wydarzenia z całego świata, analizując ich wpływ na życie Polaków. W najnowszym pakiecie, Play oferuje także dostęp do kanału Euronews, który prezentuje doniesienia polityczne, biznesowe i finansowe, skupiając się europejskiej perspektywie. W ofercie znajduje się także nadawany globalnie brytyjski kanał informacyjno-publicystyczny BBC World News oraz Bloomberg specjalizujący się w dostarczaniu informacji na temat rynków finansowych.

TVN24, TVN24BiS, Euronews, Bloomberg i BBC World News w nowym pakiecie NEWS dostępnym w PLAY NOW i PLAY NOW TV

Pakiet NEWS dostępny jest w cenie 10 zł miesięcznie dla osób, które korzystają z oferty PLAY NOW lub PLAY NOW TV. Można go włączyć lub z niego zrezygnować w dowolnej chwili. Aktywacja odbywa się w ten sam sposób, co inne pakiety — na dekoderze TV BOX, w aplikacji mobilnej PLAY NOW, na stronach internetowych playnow.pl lub w aplikacji Play24. Na zachętę, Play przygotował promocję, w której wszyscy klienci PLAY NOW i PLANY NOW TV będą mogli sprawdzić pakiet NEWS za darmo, przez pierwszy miesiąc.

