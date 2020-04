Na początek sprawdźmy, co to w ogóle za usługa PLAY NOW TV BOX. Szerzej opisywałem Wam tę usługę rok temu, w dużym skrócie to dostęp do wybranych telewizyjnych kanałów kablowych z poziomu dekodera TV opartego na Android TV, obsługującego 4K oraz HDR.

Usługa dla klientów Play kosztowała 20 zł miesięcznie, a dla osób, które nie korzystają z innych usług operatora 35 zł. Teraz w specjalnej promocji PLAY NOW TV BOX dostępny jest dla wszystkich chętnych w cenie 10 zł miesięcznie. To już w tym momencie wygląda dobrze, ale zajrzyjmy jeszcze do środka.

Sprawdziłem w regulaminie promocji i opłata 10 zł miesięcznie obowiązuje przez cały okres umowy. Pakiet PLAY NOW TV BOX obejmuje dostęp do następujących kanałów telewizyjnych:

History

NickTOONS

Paramount Channel

MTV Polska

MTV Music

BBC Lifestyle

VH1 Classic

Polsat Viasat History

Polsat Viasat Nature

Comedy Central

Fox

Fox Comedy

National Geographic

Nat Geo People

Nat Geo Wild

Eleven Sports 3

Eleven Sports 4

Do tego wszystkie kanały cyfrowej telewizji naziemnej, po podłączeniu do dekodera anteny. W tabelce wyżej widnieje to czego nie znajdziecie na dedykowanej promocji stronie Play, a mianowicie tylko roczny dostęp do PLAY NOW – usługi dodatkowe. Jednak po zapoznaniu się ze szczegółami tej usługi można stwierdzić, że da się bez tego żyć, po roku można z niej zrezygnować z poziomu dekodera, a więc 10 zł nadal obowiązuje do końca umowy.

W ramach „PLAY NOW – usługi dodatkowe” masz dostęp do dodatkowych funkcji usługi PLAY NOW TV, czyli możesz:

Oglądać wybrane materiały audiowizualne dostępne w Programach z pakietów aktywnych na Twoim koncie do 7 dni po emisji;

Zatrzymywać i ponowne uruchamiać strumień wideo podczas oglądania wybranych Programów;

Odtwarzać od początku audycje telewizyjne w trakcie ich emisji w ramach wybranych Programów;

Nagrywać wybrane materiały audiowizualne w wirtualnej przestrzeni dyskowej udostępnionej przez P4

Co jeszcze dostajemy za 10 zł miesięcznie? Przez pierwsze 3 miesiące możemy oglądać płatne kanały Eleven Sports, które normalnie kosztują 15,90 zł miesięcznie, co daje oszczędności na poziomie 47,70 zł, do tego dochodzi dostęp do filmowego serwisu streamingowego Amazon Prime Video przez pół roku. W przypadku gdybyśmy chcieli wykupić go osobno, tylko przez pierwsze 7 dni moglibyśmy skorzystać z niego za darmo, później koszt ten wyniósłby nas około 27 zł miesięcznie, oszczędność – 162 zł, a razem z Eleven prawie 210 zł. Tu już widać, że to prawie cały dwuletni koszt tej promocji bez 30 zł.

W tytule napisałem, że to najtańsza obecnie opcja na zapoznanie się z zawartością Amazon Prime Video. Jest tak, bo przez pół roku bez problemu obejrzymy wszystkie najciekawsze filmy i seriale na Amazon Prime Video, a po okresie promocyjnym możemy w każdej chwili zrezygnować z tej subskrypcji. Wprawdzie mamy jeszcze jedną opcję na półroczny dostęp do Amazon Prime Video za darmo i to też w Play, jednak łączy się to z koniecznością wykupienia abonamentu głosowego na dwa lata za minimum 35 zł.

W tej promocji obowiązuje cały czas opłata 10 zł miesięcznie, do tego dostęp do kanałów telewizyjnych i dekoder z Android TV i obsługą 4K. Myślę, że to jest naprawdę dobra okazja, nie tylko do zapoznania się z ofertą Amazona.

Źródło: Blog Play.