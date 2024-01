Nie musisz wykupować kablówki by oglądać TVN24 czy Polsat News

Osoby, które w telewizji oglądają tylko kanały informacyjne lub sportowe, aby uzyskać dostęp do najpopularniejszych pozycji w tej tematyce, muszą wykupić pakiety telewizyjne w kablówkach, z inną setką niepotrzebnych kanałów lub zapłacić za dostęp online.

Jakie mamy tu możliwości? Zaczynając od TVN24, możemy wykupić dostęp do TVN24 GO, a ten kosztuje 15 zł miesięcznie.



Za dostęp do kanałów Eleven Sports z kolei, dochodzi nam kolejne 15 zł miesięcznie.



Brakuje nam jeszcze Polsat News z kanałów informacyjnych (TVP Info jest za darmo z anteny). Ten brak możemy uzupełnić wykupując Polsat Box Go za 30 zł miesięcznie, ale nie ma tu TVN24.



Oba kanały znajdziemy za to w jednym pakiecie naziemnej telewizji cyfrowej, którą udostępnia Polsat na MUX-4, a na nadawanie które uzyskał przedłużenie koncesji na kolejne 10 lat. Do odbioru pakietu wystarczy zamówić go wraz z dekoderem (udostępniany za 0,50 zł + 0,50 zł opłata aktywacyjna) i uiszczać opłatę w wysokości 30 zł miesięcznie przez całą umowę (24 miesiące). Klienci Plusa z kolei - 21 zł miesięcznie.



Dekoder wymaga jedynie podłączenia do zewnętrznej anteny odbierającej cyfrową telewizję naziemną. Przez ten sam dekoder oprócz niżej wymienionych kanałów uzyskamy dostęp do wszystkich programów z cyfrowej telewizji naziemnej nadawanych na pozostałych multipleksach.

Kanały telewizyjne Kanały radiowe Polsat Sport RMF FM Radio Wielkopolska Polsat Sport Extra RMF MAXXX Radio Bezpieczna Podróż Eleven Sports 1 Muzo FM Radio Rekord FM Eleven Sports 2 Radio Zet Radio Kolor 103 FM Eurosport 1 Antyradio Radio Kaszëbë FM Eurosport 2 Plus Radio Radio Jasna Góra Polsat News Tok FM TVN 24 Rock Radio TVN Turbo Złote Przeboje TVN Style. Eska Rock Wydarzenia 24 (tymczasowo w promocji). Vox FM

Wydarzenia 24 prawdopodobnie zostaną przeniesione na MUX-1, a w jego miejsce pojawi się nowy kanał - Polsat News Polityka.



Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, jedynym warunkiem przedłużenia koncesji na nadawanie tych kanałów przez Polsat na MUX-4, jest już tylko wpłata przez operatora w terminie 14 dni kwoty 13 688 093,64 zł za koncesje na 10 lat. Trudno oczekiwać, iż nie zostanie ona wykonana, choćby z tego względu, że to opłata za te wszystkie kanały, a dla porównania koncesja na nadawanie przez ten sam okres tylko jednego programu na innym multipleksie MUX-1: W24, kosztowała Polsat 15,6 mln zł.

Aleksandrów Kujawski Kalisz Ozimek Stargard Barczew Katowice Pabianice Szczecin Białystok Kielce Piła Tarnów Bielsko-Biała Kłobuck Płock Toruń Bydgoszcz Konstantynów Łódzki Police Warszawa Czechowice-Dziedzice Koszalin Poznań Walim Częstochowa Kraków Pruszcz Gdański Wałbrzych Dąbrowa Górnicza Legionowo Przysucha Wasilków Elbląg Legnica Radom Wejherowo Głogów Wielkopolski Lublin Radzionków Wrocław Gdańsk Łódź Rybnik Zielona Góra Gdynia Olsztyn Rzeszów Żagań Gorzów Wielkopolski Olsztynek Sitkówka-Nowiny Zamość Gryfino Opole Skawina Jelenia Góra Ostróda Słupsk

Co z zasięgiem MUX-4? Aktualnie dociera on do 70% populacji w naszym kraju i obejmuje największe miasta w Polsce oraz ich okolice. Dodatkowo dla pewności, przy zamawianiu pakietu na stronie, ale też w autoryzowanym punkcie sprzedaży, możemy skorzystać z opcji „Telewizji na Próbę”, dzięki której to będziemy mogli zrezygnować z tego pakietu w terminie 14 dni od podpisania umowy.

