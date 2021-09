TVN stawia na Playera. Serwis zapowiedział kilkanaście nowych tytułów!

Kilkanaście nowych produkcji, powroty ulubionych tytułów, prapremiery przed emisją w telewizji i dodatkowe treści niedostępne nigdzie indziej - TVN pokazuje, że Player jest jego oczkiem w głowie , a my na pewno nie będziemy narzekać na brak treści do oglądania.

Model, w którym widz dostosowuje się do ramówki kanału telewizyjnego i ogląda nowe seriale i programy o wyznaczonych porach, już dawno przestał być atrakcyjny. Oglądamy kiedy, gdzie i na czym chcemy nasze ulubione seriale telewizyjne, programy rozrywkowe oraz dokumenty. Debiutujące w ramówkach tytuły nie tyle jednocześnie pojawiają się w serwisach VOD, ale bardzo często trafiają tam w pierwszej kolejności albo są dostępne tylko online. Taką synergią pomiędzy telewizją a serwisem VOD wykazują się TVN i Player.pl - obydwa byty oferują swoje najlepsze atuty, by docierać do widzów i oferować im jak najlepsze treści.

Dowodem na to może być konferencja ramówkowa TVN Grupa Discovery. Pokazała ona, że TVN stawia na Playera - to z myślą o platformie VOD realizowane są projekty, rozwijane nowe idee i pomysły na oryginalne treści. Początki tej zmiany sięgają pierwszych seriali Player Original, których debiut online, zanim trafiły do telewizji, był zaskoczeniem, a teraz staje się to naszą codziennością. Nikogo nie dziwią pojawiające się na Player.pl nowe sezony i odcinki “Chyłki”, której nie wyglądamy w ramówkach kanałów grupy TVN. Taki krok wiązał się też z inną, bardzo ważną nowością, czyli szansą zobaczenia seriali w ultra wysokiej rozdzielczości 4K. Zobaczyć je można tylko online na Playerze, co dla zwiększającej się grupy posiadaczy telewizorów i ekranów 4K jest świetną wiadomością, bo aplikacja gości na wszystkich najważniejszych platformach smart TV.

Aż 1000 godzin nowego kontentu tygodniowo!

Zapowiedzi wprowadzenia regularności w premierach na Player oraz licznych nowości, czyli kilkanaście nowych tytułów Player Original zaczynają się ziszczać. Tylko tej jesieni w ofercie serwisu pojawi się aż 6 zupełnie nowych produkcji: “Skazana”, “Pajęczyna”, “Chyłka-Oskarżenie”, “Kontrola”, “Żony z Miami” oraz “Prince Charming”, który będzie pierwszym randkowym reality show w Polsce o gejach.

Pierwszy z tytułów już zadebiutował - to serial z Agatą Kuleszą wcielającą się w sędzię, która zostaje niesłusznie oskarżona o zabójstwo i trafia do więzienia, gdzie spotka się z wcześniej osądzonymi przez nią kobietami. “Pajęczyna” to natomiast nadchodząca premiera z Joanną Kulig - serial opowiada o polskim projekcie bomby atomowej rozwijanym w okresie PRL-u.

Mocnym punktem serialu na pewno będzie obsada, w której znaleźli się, Eryk Lubos (Stanisław Wanio), Michalina Olszańska (Ewa Wolańska 78'), Anna Radwan (Teresa Titko), Mateusz Banasiuk (Tadeusz Mróz 78'), Szymon Bobrowski (Włodzimierz Węgrowski 78’), Marek Kalita (prof. Grzegorz Giedrowicz 78’), Andrzej Grabowski (Edward Gierek), Mirosław Baka (Tadeusz Mróz), Edyta Olszówka (Maja Pietruszko), Wojciech Wysocki (Piotr Jaroszewicz) “Kontrola” to natomiast ogromny hit, który doczekał się aż 50 mln wyświetleń na YouTube - ta uniwersalna, poruszająca historia o miłości, opowiedziana w sposób, który podbił serca młodej publiczności na całym świecie doczeka się nowych odcinków na Playerze, a za kamerą ponownie stanie 22-letnia Natasza Parzymies.

Fanom “Chyłki” nie muszę chyba przedstawiać sprawy, którą pani adwokat zajmie się w kolejnym sezonie z podtytułem “Oskarżenie”, ale widzów którzy nie mają lektury za sobą wprowadzi opis mówiący o działaczu opozycji, oskarżonym o morderstwo czwórki dzieci, który odsiaduje wyrok w więzieniu. Czy skazano niewinnego człowieka? Wątpliwości rosną, a my możemy liczyć na powrót ulubionych bohaterów, a także nowe twarze, bo w obsadzie znaleźli się oczywiście Magdalena Cielecka (Joanna Chyłka), Filip Pławiak (Kordian „Zordon” Oryński), Jakub Gierszał (Piotr Langer junior), Piotr Żurawski („Kormak”), Ireneusz Czop (Szczerbiński) oraz Szymon Bobrowski (Artur Żelazny). Uwagę miłośników dobrych filmów na pewno zwróci “Czarna owca” z Magdaleną Popławską w roli głównej i Aleksandrem Pietrzakiem za kamerą. Komediodramat opowie o współczesnej rodzinie, w której każdy z członków został wystawiony na próbę. W obsadzie znaleźli się także Arkadiusz Jakubik (Arek), Kamil Szeptycki (Tomek), Agata Różycka (Asia), Włodzimierz Press (dziadek), Anna Cieślak (Justyna), Anna Smołowik (Zuza).

W pierwszej kolejności na Player.pl zawitają natomiast nowości i kontynuacje: "Receptura", "Tajemnice miłości", "Papiery na szczęście" oraz "BrzydUla". Online odbędą się też prapremiery nowych odcinków “Kuchennych rewolucji” oraz “Ślubu od pierwszego wejrzenia”, a także innych produkcji TVN. Warto więc śledzić nowości na Player.pl, przeglądać ofertę, bo w niej regularnie pojawia się coś nowego, a jeśli nie będziecie mogli zdecydować się, co obejrzeć najpierw, sekcje z polecanymi tytułami powinny być dobrą podpowiedzią, bo pod uwagę brany jest Wasz gust i historia oglądanych do tej pory programów.

--

Materiał powstał we współpracy z Player.pl