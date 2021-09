Bardzo dobry stosunek ceny do możliwości. Taki jest laptop HP 14S-DQ2009

Część osób nie szuka w laptopach jak najbardziej oryginalnych rozwiązań wizualnych i woli kiedy komputer jest schludny, a obudowa ma stonowane kolory. Taki właśnie jest HP 14S-DQ2009, bardzo klasyczny w swoim wyglądzie, łączący srebrne wykończenie z kilkoma czarnymi akcentami. Jednocześnie posiada bardzo wąskie, bo mierzące 6,5 mm boczne ramki wyświetlacza, co pozwoliło zredukować rozmiar obudowy przy jednoczesnym zastosowaniu ekranu o przekątnej 14 cali. Dobry laptop to taki sprzęt, który mieści się w uniwersalnym plecaku lub torbie, a jednocześnie waży na tyle mało, by nie sprawiał problemów podczas transportu. HP 14s to zaledwie 1,46 kilograma - jego udźwignięcie nie powinno więc stanowić wyzwania czy to dla dorosłego, studenta, czy dziecka.

HP 14S-DQ2009 posiada wyświetlacz z matową matrycą IPS, a to oznacza, że nie będzie agresywnie odbijał promieni słonecznych, co jest bardzo ważne jeśli ktoś ceni sobie komfort pracy i korzysta ze sprzętu również na świeżym powietrzu. Jeśli wolicie, możecie też podłączyć do niego monitor, a to za sprawą złącza HDMI. Komputer posiada również dwa porty USB 3.0/3.1 oraz jeden port USB typu C. Do tego wejście/wyjście audio oraz czytnik kart pamięci. Nie ma problemu z podłączeniem się do sieci bezprzewodowej dzięki szybkiej karcie WiFi 802.11ac. Możecie też podpiąć zewnętrzne akcesoria bezprzewodowe dzięki obsłudze Bluetooth 5.0.

Klawiatura jest podświetlana, więc pisanie na niej po zmroku nie sprawi nikomu najmniejszych trudności. Prawdę mówiąc, ktokolwiek miał do czynienia z podświetlanymi klawiszami, już nigdy nie będzie chciał wrócić do zwykłych.

Trudno oczekiwać po sprzęcie za niecałe 2 tysiące złotych niesamowitej szybkości i bicia rekordów w testach syntetycznych. HP 14s nie ma takich ambicji, jego zadaniem jest natomiast zapewnienie komfortowej pracy, odpowiednio dobrej wydajności podczas nauki czy uruchamiania najpopularniejszych aplikacji. Ale spokojnie, da się też na nim zrobić prostą obróbkę zdjęć i uruchamiać aplikacje kreatywne. W środku umieszczono procesor Intel Core i3 11. generacji ze zintegrowanym układem graficznym Intel UHD Graphics. Wspiera go 8 GB pamięci RAM DDR4, które można również rozszerzyć do 16 GB dzięki dodatkowemu slotowi. Znajdziemy tutaj ponadto szybki dysk SSD PCIe NVME M.2 o pojemności 256 GB. To bardzo ważny element, bowiem znacząco wpływa na szybkość działania systemu operacyjnego i wszystkich używanych aplikacji.

Taka konfiguracja powinna wystarczyć większości użytkowników, którzy założyli sobie budżet tej wysokości. Procesory Intela 11. generacji to wydajne układy, które potrafią pozytywnie zaskoczyć. Zapowiadając te podzespoły, producent dał do zrozumienia, że projektował je z myślą o graczach i wymagających scenariuszach. Oczywiście taka konfiguracja nie pozwoli uruchomić najnowszych produkcji, ale jeśli chcecie poznać klasykę, komputer w zupełności wystarczy by poradzić sobie z grami, które jeszcze kilka lat temu wymagały komputerów przeznaczonych dla graczy. A, że klasykę wypada znać, to może właśnie dzięki temu młodsi użytkownicy poznają produkcje, przy których ich rodzice zarywali noce. Oczywiście po odrobieniu lekcji i przygotowaniu się na zajęcia.

Komputer ma zainstalowany system operacyjny, odchodzi więc wydatek z samodzielnym kupowaniem Windowsa. Dostajemy tu preinstalowanego Windowsa 10 wersji Home z trybem S. Z tym oznaczeniem stoją słowa Simplicity, Security oraz Speed czyli prostota, bezpieczeństwo i szybkość. To specjalny tryb działania systemu operacyjnego, przeznaczony przede wszystkim dla uczniów i profesjonalistów, gdzie bezpieczeństwo oznacza możliwość uruchamiania tylko aplikacji znajdujących się w Sklepie Microsoft i zweryfikowanych przez amerykańską firmę. Oznacza to, że w tym trybie nie ma szans na zainstalowanie szkodliwego oprogramowania, dzięki czemu dane na komputerze są dużo bezpieczniejsze. Tryb ten można oczywiście wyłączyć, nie jest więc tak że producent sprzętu czy oprogramowania ucina funkcjonalność systemu i sztucznie ogranicza jego możliwości. Są jednak osoby, które wolą instalować programy i aplikacje z zaufanych źródeł, a takim bez wątpienia jest sklep Microsoft.

Dosłownie za moment na rynku pojawi się Windows 11 i warto tu nadmienić, że Windowsa 10 na tym komputerze da się upgrade'ować do nowszego wydania “Okienek”. To ważne, bo kupując HP 14S-DQ2009 będziemy mogli jeszcze długo cieszyć się z najnowszej i najbezpieczniejszej wersji Windowsa. Jeśli planujecie pracować na dokumentach i nie chcecie przy okazji trzymać wszystkich danych na dysku, dobrym uzupełnieniem sprzętu jest również subskrypcja Microsoft 365. To platforma zaprojektowana tak, by móc korzystać zarówno z popularnego pakietu aplikacji Office jak również usług w chmurze, w tym dysku sieciowego OneDrive, w którym dostajemy na start aż 1 TB miejsca na dane. Przydatność tego rozwiązania w zastosowaniach szkolnych (i domowych, a już z całą pewnością biurowych) jest niepodważalna.

HP 14S-DQ2009 mimo dość niewielkich rozmiarów ma oferuje solidny czas pracy na jednym ładowaniu wynoszący około 10 godzin. Wszystko oczywiście zależy od sposobu użytkowania i obciążenia, jednak to na tyle dużo, by spokojnie zabrać go na zajęcia czy do pracy poza biurem i nie musieć szukać gniazdka dla ładowarki.

Laptopy cieszą się ostatnio bardzo dużą popularnością i kompletnie się temu nie dziwię. Choć od wielu lat w polskim domu nie ma problemu ze znalezieniem komputera, to praca i nauka zdalna zasugerowała, że jeden sprzęt już nie wystarczy. Rodzice nie mogą dzielić się komputerem z dzieckiem, a dziecko z rodzicem - niewielki, niedrogi laptop jest więc niezłym rozwiązaniem tego problemu. Nie zajmuje zbyt wiele miejsca na biurku, łatwo go schować i przenieść z miejsca na miejsce, a następnie wykorzystać tam, gdzie jest potrzebny. Nikt przecież nie każe uczyć się czy pracować z domu, można do tego celu wykorzystać również inne miejsca, jak ogród, taras czy park. Komputera stacjonarnego nie zabierzecie ze sobą, niewielkiego laptopa już tak i to bez wątpienia jest jedna z największych zalet tej kategorii sprzętów. Należy tylko pamiętać, aby podczas zakupu zwrócić uwagę na rozmiar i wagę urządzenia.

Dla wielu osób kluczowym zagadnieniem podczas kupowania laptopa jest jak najlepszy stosunek ceny do możliwości. Nie ma sensu wydawać na komputer kilka tysięcy złotych jeśli nigdy nie wykorzystamy jego możliwości, a tej mocy do wykonywanych zadań będzie za dużo. Owszem, HP 14S-DQ2009 nie nadaje się do grania (choć stare, kultowe produkcje spokojnie sprawdzicie), nie jest sprzętem do montowania wideo, ale jeśli przeglądacie sieć, pracujecie na dokumentach lub dopiero poznajecie kreatywne programy, wykorzystane w nim podzespoły w zupełności Wam wystarczą. Jednocześnie nie zapłacicie majątku, bowiem aktualnie można kupić ten komputer w sieci sklepów RTV Euro AGD w cenie 1899 złotych, co jest bardzo dobrą ofertą, zdecydowanie wartą rozważenia. Taki laptop bardzo dobrze sprawdzi się i w zupełności wystarczy do pracy i nauki zdalnej lub hybrydowej.

Tekst powstał we współpracy z RTV Euro AGD.