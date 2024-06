Pamiętacie jeszcze Awanturę o kasę z Krzysztofem Ibiszem w roli prowadzącego? Ten kultowy teleturniej, emitowany przez Polsat prawie dwie dekady temu, powraca w odświeżonej wersji. Premiera jeszcze w tym roku, a już teraz ruszają zapisy do pierwszych odcinków.

Krzysztof Ibisz na czele nowej Awantury o kasę

Początek lat dwutysięcznych to gwałtowny wzrost popularności telewizyjnych teleturniejów i reality show. Jednym z najchętniej oglądanych programów w latach 2002-2005 była Awantura o kasę, czyli drużynowy quiz połączony z licytacją, który doczekał się ponad 200 odcinków, a także stał się źródłem licznych memów i przeróbek, tworząc podwaliny pod polską popkulturę internetową.

Źródło: Polsat

Teraz Awantura o kasę powraca w nowej wersji, choć fani klasyka nie będą mieli powodów do narzekania, bo Polsat zachowa zarówno format, jak i główną twarz programu – tak, to oznacza, że wiecznie młody Krzysztof Ibisz ponownie zasiądzie w fotelu prowadzącego.

Prowadzący kręcił kołem, losując kategorię, z której wybierano pytanie, a następnie pobierał od każdej drużyny po 200 złotych i rozpoczynał licytację. Drużyna, która zaoferowała najwyższą stawkę, mogła udzielić odpowiedzi na pytanie. Miała na to zaledwie minutę. Jeśli odpowiedź była poprawna, drużyna otrzymywała pieniądze z puli, jeśli nie – cała suma przechodziła do puli kolejnego pytania – Polsat

Jeśli chcecie uczestniczyć w tej historycznej reaktywacji, to już teraz możecie zapisać się do castingu pod tym adresem. W formularzu znalazło się miejsce na kilka szczegółowych pytań – między innymi o wykształcenie, wykonywany zawód, liczbę dzieci, ulubione strony internetowe czy… najbardziej krępujące sytuacje, w których kiedykolwiek się znaleźliśmy. Trzeba się jednak spieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona, a nabór do pierwszych odcinków potrwa do 15 lipca.

Premiera nowej Awantury o kasę została zaplanowana na jesień 2024, choć Polsat nie podał jeszcze konkretniej daty.