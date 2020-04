Co trzeba zrobić, by wziąć udział w tej akcji? Wystarczy wypełnić formularz na tej stronie i załączyć do niego plik wideo ze swoim spotem reklamowym. Zakwalifikowanych do akcji zostanie pierwsze 500 zgłoszeń spełniających wymogi akcji. TVN będzie je przyjmował do 10 maja, a sama realizacja i emisja przesłanych spotów przewidziana jest w okresie od 27 kwietnia do 31 maja tego roku.

Źródło TVN.