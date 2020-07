Powstanie nowa usługa VOD – TVN, Discovery i Cyfrowy Polsat łączą siły!

Platforma ma być niezależna biznesowo, być otwarta dla każdego internauty oraz współpracę z różnymi dostawcami treści. W pierwszej kolejności serwis ma działać na zasadzie AVOD, czyli w oparciu o reklamy, prawdopodobnie poprzedzające seans oraz przerywające go. Dopiero później ma zostać uruchomiony model SVOD, czyli w oparciu o subskrypcję, comiesięczny abonament.

„Cieszymy się, że współtworzymy projekt, który może stać się realną konkurencją dla międzynarodowych serwisów. Mamy ambicje, aby platforma oferowała najlepsze i najwyższej jakości rozwiązania technologiczne. Szczególnie ważne jest to, że ten pełen wyzwań projekt może powstać właśnie w Polsce. Dzięki temu polski kontent będzie mógł trafić również do międzynarodowego widza” – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Niedługo ma wystartować VOD od CANAL+

Połączenie sił Discovery z Cyfrowym Polsatem można odbierać także jako odpowiedź na zapowiedź uruchomienia nowej usługi (prawdopodobnie pod nazwą) myCANAL, za którą stanie platforma CANAL+. Ma ona zawierać nie tylko własne treści, ale także materiały od takich dystrybutorów jak NBCUniversal oraz Kino Świat – jednego z największych graczy na polskim rynku.

Platforma CANAL+ z własnym dekoderem z Android TV

Jaki los czeka Player.pl i Ipla. tv w świetle nowych wydarzeń? W informacji prasowej czytamy, że pozostaną dostępne dla widzów, a ich przyszły kształt będzie określony w najbliższym czasie, co oznacza, że mogą nastąpić pewne zmiany w zasadach ich działania oraz pod względem katalogu. Sytuacja robi się jeszcze ciekawsza, gdy weźmiemy pod uwagę współpracę Player.pl z CANAL+, którego kanały TV i inne treści są jedną ze składowych oferty serwisu VOD.

TVN Discovery Polska i Cyfrowy Polsat składają wniosek do Komisji Europejskiej

Jak donosi serwis WirtualneMedia, TVN Discovery Polska i Cyfrowy Polsat konsekwentnie realizują plan uruchomienia nowej usługi VOD. W zeszłym tygodniu miało dojść do złożenia wniosku do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na stworzenie nowego serwisu wideo online. Jest to działanie niezbędne, by uniknąć zarzutów o działania monopolistyczne – w końcu Player.pl i IPLA (należące odpowiednio do spółek TVN Discovery Polska i Cyfrowego Polsatu) to jedne z największych serwisów VOD w naszym kraju, a plan zakłada połączenie sił, katalogu oraz infrastruktury.

Pytani przez nas przedstawiciele Playera oraz Ipli nie chcieli zdradzić więcej informacji na temat podejmowanych za kulisami działań ani wizji, która ma przyświecać nowej usłudze. Nie wiemy, czy zastąpi ona istniejące Player.pl oraz Iplę, czy być może będzie czymś w rodzaju trzeciej siły, na której będą pojawiać się wspólne produkcje. W zapewnieniach czytamy, że oferowane będą polskie filmy i seriale, dokumenty, programy rozrywkowe oraz sport. Nie będą to jednak tylko treści należące tylko do Discovery lub CP, lecz również te nabyte na licencji od innych dystrybutorów i twórców.

Sytuacja ta jest dość skomplikowana, ale jej tło i podłoże są bardzo proste: lokalni gracze są niejako zmuszeni do takich działań, by móc rywalizować z globalnymi markami jak Netflix, HBO czy Prime Video.

Aktulizacja – 14/07/2020 – wniosek do KE