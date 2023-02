Na początku tego roku pisałem Wam o nowym serwisie streamingowym: SWEET.TV, to taka internetowa kablówka z setką kanałów telewizyjnych za 5 zł miesięcznie. Wśród kanałów dostępne są takie pozycje jak wszystkie kanały Eleven Sports, Comedy Central HD, Polsat Comedy Central Extra HD i Fox Comedy HD czy programy od BBC, na przykład BBC Earth HD czy BBC First HD.

Nie wiadomo jak długo potrwa ta promocja, ja korzystam z niej już drugi miesiąc, niemniej co byście powiedzieli na taki sam zestaw kanałów telewizyjnych oraz dostęp do HBO Max za 39,99 zł miesięcznie, i to na cały rok? Znalazłem taką na stronach Vectry.

TVP 1 HD KINO POLSKA HD NICKTOONS MUSIC BOX POLSKA TVP 2 HD COMEDY CENTRAL HD DISNEY CHANNEL BBC BRIT HD TVN HD POLSAT COMEDY CENTRAL EXTRA DISNEY XD BBC LIFESTYLE WP HD AXN HD NICKELODEON TLC HD TV PULS HD AXN BLACK DISNEY JUNIOR TVN STYLE HD PULS 2 HD AXN WHITE TOP KIDS HD HGTV HD TV TRWAM AXN SPIN HD JUNIOR MUSIC HD ID HD ZOOM TV HD FOX COMEDY HD DISCOVERY CHANNEL HD DISCOVERY LIFE HD FOOD NETWORK KINO TV HD DTX HD ACTIVE FAMILY INULTRA WARNER TV DISCOVERY SCIENCE HD TVN 24 HD FUNBOX UHD STOPKLATKA ANIMAL PLANET HD TVN 24 BIS HD ULTRA TV 4K BBC FIRST NATIONAL GEOGRAPHIC HD BIZNES24 HD TVC HD FOX HD NAT GEO PEOPLE HD CNN TV4 ROMANCE TV HD NATIONAL GEOGRAPHIC WILD HD FRANCE 24 (ANG) POLSAT PARAMOUNT NETWORK BBC EARTH HD FRANCE 24 (FRANC) EUROSPORT 1 FILMAX 4K DISCOVERY HISTORIA TV 5 MONDE EUROSPORT 2 DIZI DOCUBOX FREEDOM GINX eSPORTS TV HD CARTOON NETWORK TRAVEL CHANNEL HD WTK TVN TURBO HD CBEEBIES MTV POLSKA HD LRT LITUANICA GAMETOON BOOMERANG KINO POLSKA MUZYKA BLOOMBERG FANKLUB TV DISNEY JUNIOR ANTENA HD TV REPUBLIKA HD ESPRESO TVP 3

Już same kanały Eleven Sports i HBO Max kupowane przez stronę, łącznie więcej kosztują niż ten pakiet. Do tego mamy dekoder TV Smart 4K BOX z Androidem TV na pokładzie, a do korzystania z tego pakietu wystarczy dostęp do internetu stacjonarnego.



Aktywacja kosztuje 1,00 zł, umowa na 12 miesięcy - HBO Max po tym okresie automatycznie będzie dezaktywowane, do tego w szczegółach oferty znalazłem jeszcze opcję na wydłużenie okresu na korzystanie z Viaplay za 34 zł miesięcznie - również na 12 miesięcy (pierwszy miesiąc gratis). Przydatna opcja związana z marcową podwyżką na Viaplay - więcej szczegółów o tym w osobnym wpisie.

Źródło: Vectra.

