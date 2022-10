Jeśli narzekacie już na brak nowych serwisów streamingowych w polskiej sieci, to mam dla Was dobrą wiadomość - w Polsce zadebiutowała nowa pozycja wprost z Ukrainy (zarejestrowana na Słowacji) - Sweet.TV, z kanałami Disneya za jedyne 4,99 zł miesięcznie.

Osobiście, jako że czasem lubię przysiąść do sitcomów, skusiłbym się tutaj na dostęp do Fox Comedy - to kanał, za który musiałbym dopłacić w Orange TV 29,99 zł miesięcznie, gdyż znajduje się on tylko w droższym pakiecie Extra+, podobnie zresztą jak Nat Geo People HD czy Baby TV.

Tak więc oferta Sweet.TV powinna zainteresować osoby, które korzystają z podstawowych pakietów telewizyjnych, a brakuje im w nich któregoś z kanałów dostępnych w tej nowej usłudze streamingowej. Pełna lista kanałów prezentuje się następująco:

Disney Channel HD Euronews Disney Junior Cars & Stars HD Disney XD Fireplace 4K Baby TV Aquarium 4K Nat Geo People HD M1 HD (EUROPE) Fox Comedy HD M2 HD (EUROPE) Deluxe Music DUNA TV HD France 24 English M5 HD (EUROPE) France 24 Arabic M4 Sport TRT World HD DUNA WORLD

Subskrypcja Sweet.TV kosztuje obecnie 4,99 zł miesięcznie. Podejrzewam, że to promocja na start i w późniejszym okresie koszt ten wzrośnie.

Oprócz kanałów telewizyjnych, w Sweet.TV dostępne są filmy, które można obejrzeć za dodatkową opłatą. Dla przykładu Top Gun: Maverick za 1,99 euro, czyli niespełna 10 zł - ta sama pozycja na Apple TV w Polsce kosztuje 15 zł. Płatność możliwa jest przy użyciu karty płatniczej VISA/Mastercard lub przelewem.

Jak oglądać Sweet.TV? Tradycyjnie, serwis ten dostępny jest na smartTV, przez przeglądarkę czy na urządzeniach mobilnych - jednocześnie można oglądać dostępne w serwisie pozycje na pięciu urządzeniach. Z pełną ofertą Sweet.TV możecie zapoznać się na stronie serwisu - przez pierwsze 7 dni, Sweet.TV dostępny jest do przetestowania zupełnie za darmo.