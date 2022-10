Turtle Beach Recon Cloud choć przygowany z myślą o smartfonach z Androidem, bez większego problemu poradzi sobie z komputerami PC (bezprzewodowo) i konsolami Xbox Series X/S i One (przewodowo). Wyposażony jest w pełnowymiarowe przyciski znane z tradycyjnych padów posiada dodatkowo zestaw dwóch przycisków akcji umieszczonych z tyłu, do których można przypisać 4 profile. Recon Cloud to także tryb koncentracji Pro-Aim dostosowujący czułość drążków. W zestawie znajdziem też klips na smartfon z regulacją kąta widzenia. Akcesorium obsługuje telefony o szerokości 47-90 mm.

Turtle Beach Recon Cloud Controller dostępny jest w dwóch kolorach. To klasyczna czerń i bardziej futurystyczny niebieski - blue magma, przywodzącym na myśl cyberpunkowe motywy.

Dwa kontrolery od Turtle Beach. W sam raz do grania na smartfonie

Turtle Beach pokazuje też w całości dedykowany smartfonom pad przygotowany z myślą o urządzeniach z Androidem. Łączący się z telefonem dzięki technologii Bluetooth 5.0 Atom Controller powstał z myślą o graniu w chmurze Xbox oraz na innych platformach oferujących strumieniowanie gier. Odnajdzie się też w wielu popularnych tytułach dostępnych w Google Play i innych sklepach z grami i aplikacjami. Atom to dwa specjalnie wyprofilowane, teksturowane uchwyty instalowane po bokach smartfona, które dzięki zintegrowanym zaciskom uniemożliwiają jego przypadkowe rozłączenie.

Urządzenie pasuje do każdego rozmiaru telefonu, pod warunkiem że jego głębokość mieści się w przedziale 67-92 mm. Kontroler oferuje pełnowymiarowe gałki analogowe, klasyczny krzyżak D-Pad, bumpery, spusty i przyciski ABXY. Każda z dwóch osobnych części posiada swoje własne baterie, które mają pozwolić na zabawę do 20 godzin na jednym ładowaniu. Oba uchwyty posiadają dodatkowo magnetyczne zamknięcie tworzące. Gdy pad nie jest używany, można go złożyć w kompaktową kostkę, która zmieści się w plecaku lub kieszeni.

Recon Cloud Controller jest już dostępny w sklepach w cenie 499 zł. Atom Controller trafi do sprzedaży 14 listopada i będzie go można kupić za 499 zł.