Turniej Predator Games 2023. League of Legends i Fortnite dla uczniów

Olimpiada z gameingu

Obecnie ruszają zapisy na turniej „Sezon 0” tych rozgrywek, który odbędzie się w dniach pomiędzy 9 a 13 stycznia 2023 r. Turniej będzie miał charakter międzyszkolny i ma pozwolić uczniom grającym w wymienione tytuły na sprawdzenie, czy e-sportowa formuła im się podoba.

Acer zebrał bardzo interesującą grupę firm i organizacji wspierających tę inicjatywę. Są to Intel, Google, Media Expert oraz Minister Edukacji i Nauki, GovTech Polska i Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych i SPIDOR. Dzięki ich wsparciu uczestnicy mogą wygrać całkiem ciekawe nagrody.

Jak się wpisać?

Uczniów zgłaszają przedstawiciele szkoły, czyli dyrekcja lub poszczególni nauczyciele. Szkoła, żeby zostać dopuszczona do turnieju, musi zebrać dwie drużyny, 6-osobową do League of Legends oraz 4-osobową do Fortnite. Na najlepszych graczy czekać będą wartościowe nagrody, takie jak laptopy czy hulajnogi elektryczne.

Prowadzona będzie też punktacja ogólna szkół, zwycięskie placówki otrzymają po 3 pełne zestawy komputerowe Acer Predator, złożone z komputera, monitora, myszki i klawiatury. Całkowita pula nagród będzie miała wartość 160 tys. złotych, jest więc o co powalczyć.

Twórcy zdecydowali, że do pierwszego turnieju dopuszczą 128 drużyn, o przyjęciu decydować będzie kolejność prawidłowo wypełnionych zgłoszeń. Te można składać na stronie www.predatorgames.pl do 1 stycznia 2023 r. Wszyscy uczestnicy, niezależnie od wyników mają otrzymać plecaki gamingowe Predator.

Jak sama nazwa „Sezon 0” wskazuje, organizatorzy chcą stworzyć całą serię cyklicznych turniejów tego typu. Turniej „Sezon 1” ma się odbyć już w lutym, tym razem w oparciu o cztery, a nie dwa tytuły (na dziś nie ujawniono pozostałych). Ta edycja będzie też znacznie większa, przyjętych zostanie wtedy ponad 1000 szkół.