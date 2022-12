Rozdział 3 Fortnite za nami. A to oznacza, że do gry trafia masa nowości, które wywracają do góry nogami dotychczasowe strategie i pomysły na rozgrywkę. Powiew świeżości w 4 rozdziale jest mile widziany - tym bardziej, że zmagania Battle Royale prowadzone są na nowej mapie.

Nie da się ukryć, że największą zmianą w 4. rozdziale Fortnite jest przeniesienie gry na nowy silnik Unreal Engine w wersji 5.1. To sprawia, że staje się ona jeszcze piękniejsza i wykorzystuje nowinki technologiczne, których konkurencyjne tytuły mogą pozazdrościć. Funkcje Unreal Engine 5 nowej generacji, jak Nanite, Lumen, wirtualne mapowanie cieni i superrozdzielczość czasowa są teraz dostępne w Fortnite. I to nie tylko na komputerach PC. Ulepszoną grafikę z dodatkowymi efektami otrzymują gracze na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz w chmurze dzięki NVIDIA GeForce NOW. Aby funkcje te były dostępne na konsolach należy upewnić się, że wyłączona jest funkcja 120 klatek na sekundę.

Sezon 1 Rozdziału 4 Fortnite. Co nowego?

Jednak nie samą grafiką człowiek żyje. Co więc nowego pojawia się w czwartym rozdziale Fortnite? Po wydarzeniach finału Rozdziału 3 powstała nowa Wyspa, która zabierze graczy do... średniowiecza. Jest Cytadela z zamkiem, w którym włada "Wieczny", jest też położony w samym sercu lasu Rynek Kowadła, który tylko z pozoru wygląda na spokojne miasteczko. Pośród ośnieżonych szczytów górskich znajdziecie Brutalny Bastion będący kwaterą główną Wojowników Rzeczywistości. Jest też również z pozoru opuszczona farma i wiele innych obszarów, które zwiedzać będziecie na... motorach crossowych Trail Thrasher. W czasie jazdy możecie wykonywać triki i używać broni. Atrakcji na nowej mapie jest multum i z każdym kolejnym sezonem pojawiać się będą nowe wyzwania pozwalające odkryć wszystkie jej sekrety.

Sama mapa to nie wszystko. Jest też nowy arsenał. To m.in. Kaliber eks-kaliber - potężny karabin samopowtarzalny strzelający eksplodującym po chwili ostrzem balistycznym, gromowa strzelba - pompka, która zadaje duże obrażenia i wystrzeliwuje po dwa pociski naraz, ekspercka strzelba automatyczna o średnim zasięgu i sile ognia. Jest też karabin szturmowy Red-Eye, pistolet maszynowy z dwoma magazynkami, pistolet taktyczny oraz... młot uderzeniowy. Jak sama nazwa wskazuje, nie dość, że zadaje przeciwnikom obrażenia, to także odrzuca ich na sporą odległość. Można go również używać do odrzucenia siebie i towarzyszy. Nowym broniom towarzyszą również nowe przedmioty, w tym takie, które dają krótkotrwałą regenerację energii umożliwiającą wydłużenie sprintu. Pełną rozpiskę nowości w 4 rozdziale Fortnite sprawdzicie na oficjalnej stronie gry.

Fortnite żegna stare Windowsy. Jak zagrać w grę na Windows 7 i 8?

Jest jednak smutna wiadomość dla tych, którzy w Fortnite na PC grają na nieco starszych komputerach z wcześniejszymi wersjami systemu Windows. Wraz ze startem drugiego sezonu nowego rozdziału do gry wymagane jest posiadanie komputera z zainstalowanym Windows 10 lub nowszym. Systemy Windows 7 i 8 oficjalnie przestaną być obsługiwane w Fortnite. Będą oni mieli szanse na grę dzięki usłudze NVIDIA GeForce NOW umożliwiającej granie w Fortnite na komputerach PC z Windows 7 lub Windows 8 z zapewnieniem oficjalnego wsparcia.