Znamy datę zakończenia Rozdziału 3 w Fortnite. Co szykuje Epic Games?

Epic Games oficjalnie ogłosiło datę wydarzenia “Rozpad”. Jak poinformowali twórcy, los Wyspy będzie w naszych rękach, niezależnie od tego, czy wyruszymy w bój solo, czy z grupą znajomych. Deweloperzy zapowiadają, że możemy spodziewać się wydarzeń “nie z tego świata”.

Źródło: Epic Games

Event rusza 3 grudnia o 22:00 naszego czasu. Specjalnie przygotowana playlista zostanie udostępniona graczom jednak pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, a jeśli nie zdążycie dołączyć do wyznaczonej godziny, to będzie mogli to zrobić w trakcie trwania eventu - do 22:40. Twórcy przypominają również, że jeśli w tym czasie nie będziecie przy konsoli czy komputerze, możecie wziąć udział w Rozpadzie z poziomu urządzeń przenośnych dzięki usługom Xbox Cloud Gaming i NVIDIA GeForce NOW.

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że jest teraz ostatni dzwonek, żeby odblokować wszystkie przedmioty z karnetu z czwartego sezonu trzeciego rozdziału - po Rozpadzie nie będzie już takiej możliwości, więc do 3 grudnia musicie zdążyć ze wszystkim. Epic Games ogłosiło również, że jeśli zalogujecie się do gry od 2 do 4 grudnia, otrzymacie emotkę Pieczenie pianek, która będzie symbolem zakończenia Rozdziału 3.

Najkrótszy rozdział w historii Fortnite

Warto również wspomnieć o tym, że jest to najkrótszy rozdział w historii marki. Rozdział 1 miał aż dziesięć sezonów, Rozdział 2 mógł pochwalić się wynikiem ośmiu sezonów, a Rozdział 3 ma zaledwie cztery sezony.

Źródło: Epic Games

Niewykluczone, że wszystkie wydarzenia dotyczące pochłaniania całej Wyspy kawałek po kawałku przez tajemniczą maź mogą wreszcie znaleźć swój koniec - i zwyczajnie pokryją całą mapę. Co wtedy? Najprawdopodobniej mapa się rozpadnie, a Rozdział 4 wprowadzi całkowicie nową Wyspę z niespotykanymi wcześniej lokacjami. Chcielibyście takiej - mimo wszystko - rewolucji? Obecny format hitu od Epic Games zdążył się znudzić wszystkim graczom?

Źródło, obrazek wyróżniający: Epic Games