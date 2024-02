Nie tylko Netflix. Za to VOD też zapłacisz mniej, ale musisz oglądać reklamy

Kolejna platforma streamingowa dołącza do grupy oferującej tańszy abonament z reklamami. To coraz bardziej powszechne zjawisko na rynku VOD.

VOD z reklamami powoli staje się standardem

Zapewne pamiętacie, jak głośnym wydarzeniem było to, kiedy Netflix oficjalnie zapowiedział swój plan z reklamami. W skrócie, w przypadku platformy z wielkim, czerwonym N w logo, jest to plan podstawowy, z niską jakością, wsparciem dla dwóch urządzeń i wybrakowanym katalogiem. Chociaż całość początkowo wyglądała absurdalnie, a ilość kompromisów, na które trzeba było pójść, nie wydawała się warta tej różnicy, to dosłownie miliony użytkowników zdecydowało się skorzystać z tej nowej opcji. Jak widać — trend ten zaczyna pojawiać się na innych platformach.

SkyShowtime oferuje tańszy plan z reklamami

Dzisiaj zapowiedziano, że na platformie SkyShowtime zostanie wprowadzona nowa subskrypcja, nazwana Standard z reklamami, która będzie dostępna obok obecnego planu (znanego teraz jako Standard Plus). Subskrypcja Standard z reklamami — jak sama nazwa wskazuje — będzie zawierała reklamy, jednak treści oglądane w ramach Standard Plus nadal pozostaną wolne od reklam i nic nie będzie nam przeszkadzać w seansie. Nowy plan będzie można aktywować od 23 kwietnia. Firma w swoim ogłoszeniu informuje:

Standard z reklamami to jeszcze bardziej korzystna cenowo propozycja, dzięki której rozrywką może cieszyć się cała rodzina. W ramach tej subskrypcji będzie można zobaczyć wszystkie dostępne w SkyShowtime kinowe hity, nowe i dostępne na wyłączność seriale, a także lokalne oryginalne produkcje.

Nie mamy więc tutaj okrojonego katalogu, ale nie oszukujmy się — raczej nikt specjalnie nie lubi, jak podczas oglądania serialu wyskakują mu upierdliwe reklamy. Zanim to, wspomnijmy jednak, że z opcji Standard z reklamami będą mogli skorzystać użytkownicy na wszystkich ponad 20 rynkach, na których dostępny jest SkyShowtime, czyli w Albanii, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Niderlandach, Kosowie, Macedonii Północnej, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji i na Węgrzech. To zaś oznacza, że SkyShowtime jest pierwszą dużą platformą streamingową, która udostępniła subskrypcję z reklamami na wszystkich swoich rynkach.

Ile kosztuje plan z reklamami? Tutaj pojawia się mały problem

Ile jednak możemy zaoszczędzić, oglądając cały czas reklamy? Subskrypcje SkyShowtime Standard z reklamami została wyceniona na 19,99 PLN miesięcznie, za to Standard Plus cały czas kosztuje 24,99 PLN miesięcznie. Za brak reklam musimy dopłacić więc zaledwie 5 zł miesięcznie — czy więc średnio niecałe 17 groszy dziennie jest warte marnowania czasu na reklamy? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, jednak warto pamiętać, że użytkownicy którzy skorzystali z premierowej promocji, do dziś płacą za SkyShowtime zaledwie 12,49 PLN miesięcznie.

Nowy plan dostępny będzie od 23 kwietnia poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie internetowej. Mimo — w moich oczach — średnio opłacalnej oferty, warto docenić repertuar serwisu VOD — SkyShowtime oferuje przede wszystkim wszystkie produkcje z uniwersum Yellowstone, czyli Yellowstone, 1883 i 1923, a już niedługo będą miały premierę kolejne niezłe filmy i seriale: Mary & George, Oppenheimer, Star Trek: Discovery, A Gentleman in Moscow, Apples Never Fall, Bargain, drugi sezon Halo, Knuckles, George, Ted, The Family Stallone (sezon 2), czy Veronika. Dajcie znać, czy planujecie oglądać te seriale z reklamami, czy jednak bez nich.

