Nowy film w świecie Rocky'ego! Drago zapowiada się znakomicie!

Wcielający się w Ivana Drago Dolph Lundgren wystąpił w "Credd II", wracając do jednej ze swoich najciekawszych ról. Film w 2018 roku pokazał, jak Ivan przygotowywał swojego syna Viktora do pojedynku z bohaterem Michaela B. Jordana i wydawało się, że to otworzy drzwi do kolejnych występów Lundgrena w serii. Tak się jednak nie wydarzyło, bo choć w "Creed III" zobaczyliśmy postać Floriana Munteanu odgrywającego syna Ivana o imieniu Viktor, to Lundgren już w kolejnym filmie nie wystąpił. Czy to mogło oznaczać, że aktor był zaangażowany w rozwój innej produkcji w tym uniwersum?

Rzeczywiście prace nad "Drago" stale trwają, ale ich tempo się zmienia. W pewnym momencie wydawało się, że projekt nabrał wiatru w żagle, ale jak przyznaje Lundgren, sukces "Creed III" sprawił, że studio zdecydowało się na przyspieszenie prac nad bezpośrednim sequelem. To jednak wcale nie przekreśla szans na powstanie "Drago", lecz najwyraźniej realizacja filmu została odłożona znacząco w czasie.

Drago - spin-off Rocky'ego z Dolpem Lundgrenem

Podczas promocji filmu "Wanted Man" Dolph Lundgren został zapytany o stan prac i to, co czeka markę "Rocky" w najbliższym czasie. Aktor przyznał (screenrant), że MGM rozwijało scenariusz do filmu "Drago" opowiadającego o Ivanie i jego synie Viktorze. Lundgren uważa, że doszło do zmiany kierownictwa w studiu, a "Creed III" został świetnie odebrany i zapadła decyzja o przyspieszeniu prac nad "Creed IV".

Aktor dodał, że fabuła filmu opierała się na historii podróży Ivana i Viktora do Ameryki, a całość miała charakter "imigracyjny". Przypomniał, że otwarcie filmu "Creed II" rozgrywa się w Kijowie, w Ukrainie, mimo że o tym się dużo nie mówi. Lundgren tłumaczył, że w wersji scenariusza, którą przeczytał, film rozpoczyna się od rosyjskiej inwazji, a ich bohaterowie przechodzą trudne i ciężkie chwile, co skłania ich do podróży do Ameryki.

Dolp Lundgren pozostaje optymistyczny, jeśli chodzi o szanse na realizację "Drago", a nam pozostaje tylko trzymać kciuki za to, by nadszedł czas na jego nakręcenie. Wedle wcześniejszych raportów, film miał nie tylko ukazać z bliska relację Ivana z Viktorem, ale także zgłębić historię ojca, może nawet ukazując pewne wydarzenia związane z fabułą "Rocky IV".

Co ciekawe, w kuluarach mówiło się także o szansie na pojedynek Viktora Drago z Damianem Andersonem, którego w "Creed III" grał Jonathan Majors. Aktualne problemy prawne aktora i zwolnienie z MCU przekreślają chyba definitywne szanse na powrót do tej roli, więc pomysł na taką konfrontację pięściarzy upada.

Nowa wersja Rocky IV - gdzie obejrzeć?

Zanim doczekamy się premiery filmów "Creed IV" i "Drago", w serwisach VOD i na płytach Blu-ray czekają na nas odświeżone wersje filmów "Rocky". Każda odsłona została odświeżona i można je zobaczyć w 4K Ultra HD z HDR-em. "Rocky IV" został nawet przemontowany przez Sylvestra Stallone w okresie pandemii i tak powstała wersja reżyserska pod tytułem "Rocky IV: Rocky Vs. Drago. The Ultimate Director's Cut".

Nie jest to jednak dłuższa wersja filmu, ponieważ zamiast oryginalnych 91 minut, czas trwania nowej wersji wynosi 93 minuty. Znacząca liczba scen została usunięta lub zastąpiona innymi. Niestety, w żadnej usłudze VOD w Polsce film nie jest dostępny online w tej wersji - pozostaje jedynie seans z płyt Blu-ray.