Tu z Netfliksa już nie skorzystasz. Platforma gasi światło

Nie jest żadną tajemnicą, że wsparcie dla starych urządzeń to dla twórców różnych aplikacji dodatkowe koszty. Na przestrzeni lat wiele sprzętów się zmieniło i obecnie dostępne w sprzedaży zawierają więcej zmian względem tego, co jeszcze było oferowane kilka lat temu. Dotyczy to zarówno smartfonów, jak i innych urządzeń multimedialnych, które np. podpinane do telewizora dają nam cały zestaw popularnych aplikacji VOD.

Oferowanie aktualizacji aplikacji w taki sposób, by działały także na starszych urządzeniach wiąże się nie tylko z odpowiednią optymalizacją, ale także stałym monitorowaniem, czy wprowadzane zmiany kompatybilne z nowszym oprogramowaniem, nie wpływa negatywnie na działanie starego urządzenia. Nie dziwi więc, że wiele firm cyklicznie aktualizuje listy kompatybilnych urządzeń, na których można korzystać z ich produktów. Tak też jest teraz z Netfliksem, który zapowiada koniec wsparcia dla jednej z popularniejszych tanich „przystawek multimedialnych" do telewizora.

Netflix znika z popularnego urządzenia. Będziesz musiał zainwestować w nowe

Netflix w komunikacie przesłanym do użytkowników starszych modeli „przystawek multimedialnych” Amazon Fire TV informuje, że już na początku czerwca korzystanie z serwisu będzie niemożliwe. Chodzi tu przede wszystkim o pierwszą generację kilku urządzeń, które do sprzedaży trafiły ponad 10 lat temu. Na liście sprzętów, na których Netflix przestanie działać 3 czerwca znalazły się:

Fire TV (pierwszej generacji)

Fire TV Stick (pierwszej generacji)

Fire TV Stick (pierwszej generacji z pilotem Alexa)

Choć mamy do czynienia z „zaledwie” trzema, leciwymi już urządzeniami, grupa odbiorców musi być znacząca, skoro Netflix zdecydował się na rozesłanie wiadomości informujących o tym, że wkrótce zakończy dla nich wsparcie. Co robić, jak żyć? Opcje są dwie – zakup nowszej wersji którejś z tych przystawek, lub rezygnacja z Netfliksa.

Warto też pamiętać, że Netflix regularnie aktualizuje listę smartfonów i systemów operacyjnych, które są wspierane przez najpopularniejszą platformę VOD. Obecnie platforma wspierana jest na iOS i Androidzie w tych wersjach:

Najnowsza wersja aplikacji Netflix jest dostępna na urządzenia iPhone i iPad z zainstalowanym systemem iOS/iPadOS w wersji 17 lub nowszym. Dowiedz się, jak sprawdzić wersję swojego urządzenia. Aplikację można pobrać na urządzenia z systemem iOS w wersji 5 lub nowszej, jeśli aplikacja została już pobrana w przeszłości. Dowiedz się, jak ponownie pobrać aplikacje z App Store.

W przypadku urządzeń z Androidem sprawa wygląda nieco inaczej:

Telefon lub tablet z systemem Android

System operacyjny Android w wersji od 5 do 8 (dla starszych wersji aplikacji Netflix)

System operacyjny Android w wersji 9 lub nowszej (dla najnowszej wersji aplikacji Netflix)

Telefon lub tablet Samsung Galaxy

System operacyjny Android w wersji od 7 do 8 (dla starszych wersji aplikacji Netflix)

System operacyjny Android w wersji 9 lub nowszej (dla najnowszej wersji aplikacji Netflix)

Tablet Amazon Fire

System operacyjny Fire w wersji od 5 do 6 (dla starszych wersji aplikacji Netflix)

System operacyjny Fire w wersji 7 lub nowszej (dla najnowszej wersji aplikacji Netflix)