Polska Cruella De Mon. Kożuchowska planuje zemstę na Netflix!

Już za kilka tygodni na platformie Netflix zadebiutuje serial, który ma wszelkie zadatki na to, by stać się jednym z najgoręcej dyskutowanych tytułów tego lata. I to z różnych powodów. "Aniela", bo o niej mowa, to ośmioodcinkowy komediodramat, który na pierwszy plan wysuwa Małgorzatę Kożuchowską. Aktorka tym razem wciela się w postać kobiety, której życie z dnia na dzień ulega diametralnej zmianie. Z luksusowych salonów i bankietów trafia prosto na osiedlowy blok, a ta nagła i bolesna transformacja staje się motorem napędowym całej historii.

Gdy fortuna się odwraca, a markowe ciuchy nie wystarczą

Punktem wyjścia serialu jest spektakularny upadek tytułowej bohaterki. Aniela, kobieta przyzwyczajona do życia w przepychu, w wyniku komplikacji małżeńskich traci dosłownie wszystko. Zostaje z niczym poza walizkami pełnymi drogich ubrań, które w nowej rzeczywistości okazują się zaskakująco bezużyteczne. Zmuszona do zamieszkania na blokowisku, Aniela staje przed wyzwaniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła. To zderzenie dwóch skrajnych światów – bogactwa i osiedlowej codzienności – stanowi fascynujące tło dla rozwoju fabuły. Nie jest to jednak typowa historia o Kopciuszku. Aniela nie zamierza biernie znosić swojego losu. W jej głowie rodzi się plan zemsty, a determinacja w odzyskaniu tego, co straciła, staje się jej nową siłą napędową.

Małgorzata Kożuchowska, opisując swoją bohaterkę, nie kryje entuzjazmu. Podkreśla, że Aniela to postać nieszablonowa, wyrazista i bezkompromisowa. To dojrzała kobieta, która nie przejmuje się opinią innych, mówi i robi to, co myśli, a przy tym ma poczucie humoru i dystans do siebie. Takie bohaterki rzadko goszczą w polskich produkcjach, co tylko zwiększa ciekawość widzów. Kożuchowska zdradza, że zarys historii przedstawiony jej przez scenarzystę Pawła Demirskiego od razu ją zaintrygował, a sama rola wydawała się być tym, na co czekała od dawna.

Plejada gwiazd na drugim planie

Obok Małgorzaty Kożuchowskiej na ekranie zobaczymy całą plejadę znakomitych aktorów. Filip Pławiak wcieli się w osiedlowego "przedsiębiorcę", Jacek Poniedziałek zagra Jana, niewiernego męża Anieli, a Renata Dancewicz pojawi się jako jego nowa partnerka. Cezary Pazura sportretuje przyjaciela rodziny i wziętego prawnika, natomiast Gabriela Muskała zaskoczy widzów podwójną rolą bliźniaczek, które mają swój własny, rewolucyjny plan związany z praską infrastrukturą.

Za reżyserię "Anieli" odpowiadają Jakub Piątek, nagrodzony Emmy, oraz Kuba Czekaj. Scenariusz jest dziełem Pawła Demirskiego, znanego ze swojego ostrego i satyrycznego spojrzenia na rzeczywistość. Producentkami serialu są Magdalena Kamińska i Agata Szymańska z Balapolis. Zdjęcia do serialu zrealizował Wojciech Węgrzyn, scenografię stworzyła Anna Mocny, a za kostiumy odpowiadał Arkadiusz Ślesiński. Muzykę skomponował Wojtek Urbański.

Aniela - zwiastun i data premiery serialu Netflix

"Aniela" jest zapowiadana jako komediodramat, co sugeruje mieszankę humoru i poważniejszych wątków. Możemy spodziewać się zarówno zabawnych sytuacji wynikających z kontrastu między dawnym a obecnym życiem bohaterki, jak i momentów refleksji nad wartościami, relacjami i sensem życia. Przewrotna historia i wyrazista postać głównej bohaterki zapowiadają, że nie będzie to typowa lekka komedia romantyczna. Potwierdza to też zwiastun produkcji. Premiera na Netflix zaplanowana jest na 11 czerwca.