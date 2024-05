Źle adresujecie listy - w 2023 roku Poczta Polska nie dostarczyła przez to 100 tys. przesyłek

Poczta Polska przypomina na swoich stronach, iż tylko prawidłowe adresowanie przesyłek sprawi, że dotrą one do właściwych adresatów.

Tylko w zeszłym roku, z powodu braku nadawcy lub wpisania błędnego adresu nadawcy i adresata, 100 tys. sztuk przesyłek listowych trafiło do Działu Obsługi Posprzedażowej Poczty Polskiej w Koluszkach, jako niedoręczalne bez możliwości zwrotu.

Każda informacja ma swoje miejsce na kopercie. Istotna jest kolejność zapisywania informacji oraz podział adresu odbiorcy na kolejne linie adresowe: imię i nazwisko adresata lub pełna nazwa (w przypadku firmy), nazwa ulicy z numerem budynku i mieszkania albo nazwa miejscowości wraz z numerem nieruchomości, kod pocztowy i miejsce zamieszkania adresata oraz kraj przeznaczenia w przypadku przesyłek wysyłanych za granicę. Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są przeważnie automatycznie, dlatego jest ważne, aby wysokość liter w adresie adresata i nadawcy miała minimum 2 mm.

Do tych 100 tysięcy sztuk, Poczta Polska dolicza też przesyłki listowe nieopłacone albo opłacone w kwocie niższej niż należna, jeżeli nadawca odmówi przyjęcia przesyłki lub uiszczenia opłaty za jej zwrot albo uiszczenia dopłaty.

Co się z nimi dzieje później? W Dziale Obsługi Posprzedażowej są one komisyjnie otwierane i ustalane są na tej podstawie dane umożliwiające jej doręczenie lub zwrócenie nadawcy. W przypadku gdy to się uda, a on odmówi przyjęcia korespondencja i opakowanie są niszczone po 60 dniach.

Jeśli w przesyłce są inne rzeczy niż sama korespondencja, przechowywane są one w zależności od ustalonej zawartości w czasie od 2 do 12 miesięcy, a później utylizowane.

Aby pomóc klientom we właściwym adresowaniu przesyłek listowych, Poczta Polska zamieściła na swoich stronach link do poradnika poprawnego adresowania, niestety kieruje on do nieistniejącej strony. Musicie więc na tę chwilę skorzystać z tego krótkiego poradnika, który wkleiliśmy powyżej.

Źródło: Poczta Polska.