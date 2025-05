3 numery u jednego operatora? Oto najlepsze oferty

Zwykle przygotowuję dla Was zestawienia najlepszych ofert komórkowych dla jednego numeru, ale to przecież nie rzadka sytuacja, jak ktoś szuka ofert dla 3 numerów, choćby w rodzinach 2+1. To zestawienie będzie dla takich osób.

Najlepsze oferty dla 3 numerów

Jakie kryteria doboru ofert? Ma być nie tylko korzystnie cenowo, ale też i wygodnie. Tak więc będą to oferty, w ramach których można zamówić trzy numery na jednym koncie, nie trzy z osobna, co stwarzałoby niepotrzebne kłopoty, choćby przy płatnościach. No i ma być taniej, niż w przypadku wzięcia u tego samego operatora trzech numerów z osobna.

Co to znaczy korzystnie cenowo? Cóż, tu dałem zakres cenowy — maksymalnie do 30 zł za jeden numer. Najtańsza oferta na kartę u największych operatorów z „wielkiej czwórki” kosztuje 30 zł miesięcznie, więc nie każdy będzie chciał tylko w imię wygody płacić więcej.

Jeśli zaś chodzi o samą zawartość tych ofert, będą to nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz minimum 20 GB transferu danych w miesiącu dla każdego numeru — bywają bowiem oferty, że transfer dzielony jest na wszystkie numery na koncie.

Abonament na 3 numery w nju mobile

Zaczynamy alfabetycznie od nju mobile, gdzie dostępny jest abonament (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz limit transferu danych 70 GB do podziału na 3 numery, czyli po około 23 GB na numer.

To tylko na początek, bo po pół roku jest to już 140 GB (46 GB na numer), po roku 175 GB (58 GB na numer), a po dwóch latach stażu 210 GB, czyli 70 GB na numer. Cena? 57 zł miesięcznie, czyli po 19 zł za numer.

Subskrypcja na 3 numery w nju mobile

Dużo korzystniej jest jednak skorzystać tu z subskrypcji, bo w tej samej cenie 57 zł (19 zł na numer) można dostać limit transferu danych na każdy z numerów, bez współdzielenia. Tak więc każdy numer otrzyma na start 60 GB, po pół roku 120 GB, po roku 150 GB, a po dwóch latach stażu 180 GB.

Subskrypcja na 3 numery w Orange Flex

W subskrypcji Orange Flex dodatkowe numery na jednym koncie kosztują po 15 zł. Tak więc przy pakiecie za 35 zł dla głównego numeru z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz 75 GB transferu danych (do podziału), za 3 numery zapłacimy łącznie 65 zł miesięcznie.

Uśredniając, będzie to koszt 21,66 zł za numer i 25 GB transferu danych na numer. Plusem jest tu usługa Sejf, która pozwala odkładać przez pół roku niewykorzystany transfer danych i skorzystać z niego w miesiącach z większym zapotrzebowaniem oraz dodatkowe karty SIM/eSIM z tym samym numerem za darmo.

Abonament na 3 numery w Otvarta

W ofercie na abonament komórkowy Otvarta (z miesięcznym okresem wypowiedzenia), znalazłem chyba najtańszą propozycję na rynku dla 3 numerów.

Przy standardowej cenie dla jednego numeru na poziomie 17,99 zł miesięcznie za pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS i 20 GB transferu danych, przy trzech numerach każdy płaci po zaledwie 10 zł miesięcznie.

Problem może tu się jednak okazać roaming w UE, dostępna jest tu tylko promocja na 1000 minut na rozmowy wymienne na SMS w UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie do wykorzystania w każdym roku kalendarzowym oraz 1 GB miesięcznie.

Abonament na 3 numery w Plush

Najbogatszą w transfer danych ofertę z kolei, zapewnia abonament w Plush (z miesięcznym okresem wypowiedzenia), i to zarówno na start, jak i po dwóch latach stażu.

Za pełen no limit na rozmowy i wiadomości, każdy numer dostaje na start 80 GB transferu danych, po pół roku 160 GB, po roku 200 GB, a po dwóch latach stażu 300 GB. Łączny koszt dla 3 numerów to 60 zł, czyli 20 zł za numer.

Abonament na 3 numery w Virgin Mobile

Na koniec został nam Virgin Mobile i abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia dla 3 numerów.

Mamy tu pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 60 GB transferu danych na start, po pół roku 120 GB, po roku 150 GB, a po dwóch latach stażu 180 GB. Łączny koszt to 70 zł miesięcznie, a więc 23,33 zł miesięcznie za numer.

Photo by Sun Lingyan on Unsplash.