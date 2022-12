Pierwsza funkcja jest dostępna tylko dla właścicieli Pixeli 7 i 7 Pro. Dostają oni dostęp do VPN bez dodatkowych kosztów. Ta usługa była już dostępna bezpłatnie dla członków Google One w abonamencie Platinum (2 TB i więcej). Teraz w bonusie dostają ją również właściciele ajnowszych Pixeli niezależnie od statusu subskrypcji Google One.

Kolejna nowość jest zaszyta w sekcji Zabezpieczenia. Dodano do niej kartę akcji, pojawiającą się na górze strony. Tam pojawiają się informacje o wszelkich zagrożeniach bezpieczeństwa wraz ze wskazówkami jak poprawić sytuację.

Bardzo praktycznym dodatkiem jest Clear Calling dostępny znów dla na Pixeli 7 i 7 Pro w zakładce dźwięk i wibracje. Znajdziemy tam sekcję Połączenie z czystym dźwiękiem. Po aktywacji smartfon będzie redukował szum w tle podczas rozmów i wzmacniał głos rozmówcy. Dzięki temu można go dobrze słyszeć nawet jeśli znajdujemy się w hałaśliwym miejscu.

Nową funkcjonalność zyskał również dyktafon czyli Pixel Recorder. Od teraz identyfikuje i etykietuje każdego nagrywanego. To doskonała zmiana bo teraz podczas nagrywania wywiadu lub spotkania każda osoba jest oznaczana indywidualnie. Wszystko odbywa się na żywo podczas nagrywania.

Paczkę z aktualizacją dostałem już na swojego Pixela 7, wszystkie nowe funkcje są aktywne. Bardzo ciekawie wygląda zwłaszcza funkcja Clear Calling, którą zamierzam przetestować podczas świątecznych spotkań – nadadzą się do tego doskonale. Nieźle zapowiada się również nowość w dyktafonie.

To jednak nie wszystkie niespodzianki, jakimi uraczył nas Google. Jeżeli ktoś jest właścicielem zegarka Pixel Watch, dostaje funkcję Fitbit Sleep Profile. Warunkiem jest aktywacja subskrypcji Fitbit Premium, bezpłatnej przez pół roku.

Natomiast właściciele Pixeli 6 i 6 Pro otrzymają funkcję wykrywania kaszlu i chrapania podczas snu. Dostępne są również nowe tapety Pixel i nowe tarcze dla Pixel Watch. Live Translate może tłumaczyć teksty w aplikacjach do przesyłania wiadomości na arabski, perski, szwedzki, wietnamski i duński (na Pixelu 6 i nowszych).

Google zapowiada też, że funkcja Spatal Audio czyli dźwięku przestrzennego pojawi się w styczniu dla modeli Pixel 6, 6 Pro, 7 i 7 Pro w połączeniu z Pixel Buds Pro i słuchawkami przewodowymi. Na razie mogą jej używać właściciele iPhonów oraz Samsungów ale tylko z firmowymi słuchawkami.

