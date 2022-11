Wyszukiwanie staje się coraz przyjemniejsze

Pierwszą nowością jest coś pozornie niewielkiego, co jednak w praktyce przyda się niejednokrotnie. Po wpisaniu w pole wyszukiwarki nazwy naszego ulubionego dania, Google pokaże wszystkie restauracje w okolicy, które serwują tę potrawę. Jeśli jednak widzicie zdjęcie jakiejś potrawy, lecz nie wiecie jak ona się nazywa - również nie ma problemu. Aplikacja Google na smartfonach z Androidem i iOS dostannie funkcję Obiektywu, dzięki czemu będziemy mogli wyszukać informacje ze zrobionego zdjęcia - na przykład właśnie jakiegoś jedzenia. Dopisując hasło “w pobliżu”, Google pokaże nam wszystkie pobliskie restauracje, które mają taką pozycję w swoim menu.

Dodatkowo poprawiona zostanie funkcja Lens AR Translate - więc tłumacząc napisy przy użyciu aparatu w smartfonie, oryginalny napis nie będzie już zblurowany, a na nim nie pojawią się przetłumaczone słowa. Google skorzysta ze sztucznej inteligencji, dzięki czemu całość będzie wyglądała dużo bardziej naturalnie - przetłumaczony tekst po prostu zastąpi ten oryginalny.

Mapy będą jeszcze bardziej przejrzyste i pomocne dla posiadaczy EV

Google postanowiło również ulepszyć Mapy w taki sposób, żeby znacznie ułatwić życie właścicielom samochodów elektrycznych. Będziemy mieli bowiem możliwość wyszukania stacji ładujących, a Google od razu wprowadzi filtr szybkiego ładowania. Ponadto, szukając miejsca na podładowanie swojego samochodu, z poziomu aplikacji możemy zaznaczyć typ wtyczki, jaki mamy w samochodzie - żeby mieć pewność, że wybrane miejsce będzie odpowiednie.

Firma zdecydowała się również wszystkim użytkownikom udostępnić funkcję pokazującą, czy wybrane miejsce jest przystosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Całość wprowadzono w 2020 roku, lecz funkcja była ograniczona tylko do takich krajów jak Stany Zjednoczone, Australia, Japonia i Wielka Brytania - a teraz będzie można z niej korzystać na całym świecie.

Ostatnia dodana funkcja jest z pewnością niezwykle interesująca, jednak nie pojawi się od razu w Polsce - na razie będzie dostępna wyłącznie w takich miastach jak Londyn, Los Angeles, Nowy Jork, Paryż, San Francisco i Tokio. Pozwoli to na pokazanie wszystkich pobliskich lokali przy użyciu aparatu w smartfonie - kiedy podniesiemy telefon i zaczniemy się rozglądać, Google wskaże, gdzie znajduje się jaki lokal. To pozwoli na znacznie lepszą orientację w terenie i zapoznanie się z faktycznym wyglądem okolicy. Ponadto, możliwe będzie nakładanie filtrów - więc będziemy mogli rozglądać się tylko w poszukiwaniu aptek czy restauracji.

Łatwiejsze zakupy dzięki AR

Google skupiło się również na rozwinięciu funkcji robienia zakupów online, która ma pozwolić nam zobaczyć, jak podkład będzie na nas wyglądał przed jego zakupem. Firma do swojej biblioteki dodała 148 modeli reprezentujących różne odcienie skóry, wiek, płeć, kształty twarzy, grupy etniczne czy typy skóry.

Dzięki temu decydując się na zakup jakiegoś kosmetyku, będziemy mogli wcześniej podejrzeć, jak zachowuje się na modelu, który jest najbardziej podobny do nas samych. To zdecydowanie da doskonały pogląd na to, jak podkład będzie wyglądał na osobie kupującej - i dzięki temu nie będzie trzeba robić już zakupów w ciemno.

Rozwinięta została także dość powszechna już technologia dotycząca zakupów butów przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości, co pozwala nam zobaczyć, jak dany but będzie wyglądał na naszej stopie. Na ten moment możemy wirtualnie przymierzać obuwie takich marek jak Saucony, VANS czy Merrel, lecz w przyszłości będzie dostępna kompatybilność z innymi brandami. Co sądzicie o wszystkich tych nowościach? Dajcie znać w komentarzach.

