Oto nowe gry zmierzające na Switcha. Podsumowanie Nintendo Direct

Podsumowanie wrześniowego Nintendo Direct

Konferencja zaowocowała zestawem nowości, wśród których można wyłuskać nawet takie, o których wcześniej nie słyszeliśmy. Będzie dodatek do Monster Hunter Rise (Sunbreak - premiera w 2022), nowa karcianka RPG od Yoko Taro (Voice of Cards: The Isle Dragon Roars - premiera 28.10.2021), remake 16-bitowego klasyka (Actraiser Renaissance - premiera już dziś), spin-off Final Fantasy z rozpędzonymi Chocobo (Chocobo GP - premiera w przyszłym roku), wampirze przygody w odświeżonej wersji (Castlevania Advance Collection - premiera już dziś), trójwymiarowa platformówka z najbardziej odjechanym bohaterem Nintendo (Kirby and the Forgotten Land - premiera wiosną 2022), a także taktyczne RPG od Square Enix (Triangle Strategy - premiera 4.03.2022). Wisienką na torcie dla mnie było oficjalne zapowiedzenie premiery Disco Elysium: The Final Cut na Switcha - gra ma trafić na konsolkę już 12 października. Nie zabrakło też nowych trailerów gier zapowiedzianych (czasem nawet bardzo) dawno temu, na które wciąż przyjdzie nam odrobinę poczekać. Wśród nich Splatoon 3 (premiera w 2022), wyczekiwana przeze mnie latami Bayonetta 3 (premiera w 2022). Nintendo nie zapomniało też o pakiecie aktualizacji - będą rozszerzenia dla Animal Crossing: New Horizons, Mario Golf: Super Rush, Hyrule Warriors: Age of Calamity, Mario Party Superstars.

Nintendo Online z grami na Nintendo 64 i Segę Genesis

Poza całym zestawem nowych gier, firma zapowiedziała także rozszerzenie oferty Nintendo Online o gry z Nintendo 64 oraz Segi Genesis (znanej u nas jako Sega Mega Drive). Na start zapowiedziano solidny pakiet tytułów.

Gry z Nintendo 64 i Segi Genesis dostępne w ramach subskrypcji Nintendo Switch Online:

Super Mario 64

Mario Kart 64,

Star Fox 64,

Yoshi’s Story,

The Legend of Zelda: Ocarina of Time,

WinBack,

Mario Tennis,

Dr. Mario 64,

Sin and Punishment,

Castlevania Bloodlines,

Contra: Hard Corps.

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine,

Ecco the Dolphin,

Golden Axe,

Gunstar Heroes,

M.U.S.H.A..

Phantasy Star IV,

Ristar,

Shining Force,

Shinobi III

Sonic The Hedgehog 2,

Streets of Rage 2,

Strider.

Jest w tym wszystkim jednak pewien haczyk - by móc się nimi cieszyć, trzeba będzie zapłacić większy abonament. O ile większy? Tego jeszcze nie wiemy, ale jeżeli chcecie zadbać o lepszą immersję przygotujcie po 50 euro na pady od N64 i Segi stworzone z myślą o Switchu. Chociaż szczerze mówiąc - trudno mi sobie wyobrazić kogokolwiek, kto z własnej, nieprzymuszonej, woli będzie grał na okropnym (moim zdaniem) padzie od Nintendo 64, zamiast wygodnym Classic Controllerze. Podobnie jak trudno mi sobie wyobrazić powrót do Mario Kart 64 (po co, skoro mamy świetną ósemkę), Mario Tennis czy Okaryny...