Trump ma szalony pomysł. Chce prześwietlać konta w social mediach

Jednym z kluczowych postulatów administracji Donalda Trumpa jest zaostrzenie przepisów imigracyjnych, a także większe kontrole osób, ubiegających się o Zieloną Kartę. Obecnie urzędujący prezydent chce dodać do już i tak rygorystycznych wytycznych nową zasadą – obowiązkowe przeglądanie profili w mediach społecznościowych.

Donald Trump chce wiedzieć, co wrzucasz na sociale

Słynna Zielona Karta to dokument potwierdzający status stałego rezydenta w Stanach Zjednoczonych, dając między innymi prawo do legalnego pobytu i pracy, a w dłuższej perspektywie także szansę na ubieganie się o obywatelstwo. Nie jest to proces łatwy i najczęściej na powodzenie mogą liczyć osoby, które mają rodzinę w USA lub posiadają kompetencje zawodowe, przydatne na tamtejszym rynku. Donald Trump uważa jednak, że to wciąż za mało i wymaga dodatkowej weryfikacji aktywności w mediach społecznościowych.

Źródło: Depositphotos

Ma być to część szeroko pojmowanej ochrony USA przed zagrożeniem terrorystycznym i innego rodzaju niebezpieczeństwami wagi krajowej, ale opinia publiczna jasno uznała ten pomysł jako atak na wolność słowa i rażące naruszenie prywatności.

Amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji (USCIS), czyli rządowa agencja, zajmująca się przetwarzaniem wniosków imigracyjnych i wydawaniem Zielonych Kart, jest obecnie na etapie zbierania opinii od obywateli na temat nowego projektu, ale te są w większości negatywne – osoby biorące udział w sondzie informują, że taki zabieg może być „szczególnie niepokojący dla osób z krajów o różnym klimacie politycznym, które mogą obawiać się błędnej interpretacji ich aktywności online”.

Pojawiły się nawet oskarżenia o próbę wprowadzenia ustroju autorytarnego, podważającego obraz Stanów Zjednoczonych jako „ostoi wolności”. Nowe wytyczne wciąż są omawiane i na ten moment trudno wyrokować, czy faktycznie wejdą one w życie.

