Meta odpuszcza w sprawie szefa InPostu. Da się filtrować reklamy?

Wszystko wskazuje na to, że spór między prezesem InPostu Rafałem Brzoską, a gigakorporacją Meta znalazł szczęśliwy koniec. Firma, do której należą m.in. Facebook, Instagram i WhatsApp postanowiła odpuścić i zaniechać dalszej walki przed polskimi sądami. Czyżby jednak istniał sposób na to, by skutecznie filtrować reklamy na Facebooku?

Meta vs Rafał Brzoska. O co chodzi w tej sprawie?

Spór między biznesmenem a korporacją dotyczy reklam, jakie swego czasu były emitowane na Facebooku. Były to reklamy prowadzące do oszukańczych serwisów internetowych, gdzie można było stracić pieniądze. Reklamy te wykorzystywały wizerunek znanych osób, by uwiarygodnić stronę, do której prowadziły. Wśród pokrzywdzonych nieuczciwą kampanią reklamową znalazł się m.in. prezes InPostu Rafał Brzoska oraz jego małżonka Omenaa Mensah. Przedsiębiorca postanowił zawalczyć o swoje dobre imię i zgłosił sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UODO: Facebook ma wstrzymać reklamy. Meta? Idziemy z tym do sądu!

W odpowiedzi na zawiadomienie Rafała Brzoski, Prezes UODO Mirosław Wróblewski zobowiązał firmę Meta do wstrzymania emisji kontrowersyjnych reklam. Ta jednak nie zaakceptowała tej decyzji i postanowiła się odwołać. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Teraz wiemy już, że wyrok nie zapadnie, ponieważ Meta zrezygnowała z drogi sądowej. Dowiadujemy się tego z komunikatu opublikowanego na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Meta Platforms Ireland Limited cofnęła skargi na postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 5 sierpnia 2024 r. w sprawie Pana Rafała Brzoski oraz Pani Ammy Omeny Mensah.

Prezes UODO: fake newsy naruszają godność osobistą

Jak czytamy w komunikacie UODO, oszukańcze reklamy o nieprawdziwej treści, podobnie jak wszystkie fake newsy, są wyjątkowo szkodliwe. Prezes UODO zwraca uwagę na destrukcyjny wpływ fake newsów, które mogą przyjmować bardzo krzywdzący charakter i naruszać godność osobistą, a w przypadku Rafała Brzoski dodatkowo doprowadzić do podjęcia niekorzystnych inwestycji finansowych przez odbiorców prezentowanych treści. Takie bezprawne wykorzystanie wizerunku może być niebezpieczne dla szerokiego grona zainteresowanych.

Pełna treść komunikatu w sprawie Meta i Rafała Brzoski dostępna jest na stronie internetowej UODO.