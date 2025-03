Twitter/X zalicza poważną awarię. Musk będzie wściekły [AKTUALIZACJA g. 11:25]

Jeśli właśnie chcieliście zobaczyć, co ciekawego dzieje się na Twitterze/X, musicie zmienić plany. Serwis społecznościowy należący do Elona Muska właśnie zalicza poważną awarię, a jego treść jest niedostępna.

Twitter/X nie działa. Użytkownicy pozbawieni możliwości przeglądania serwisu

Jeśli w tym momencie próbujecie zalogować się do Twittera/X, najprawdopodobniej Waszym oczom ukazał się właśnie taki widok:

Jak widać na załączonym obrazku, dostęp do serwisu praktycznie nie jest możliwy. Nie ładują się wpisy użytkowników czy frazy, które właśnie trendują. Wygląda na to, że awaria jest poważna i użytkownicy amerykańskiej platformy muszą uzbroić się w cierpliwość. Awaria jest o tyle istotna, że Twitter/X to medium społecznościowe słynące z błyskawicznego tempa publikowanych informacji. Dzięki temu dla niektórych użytkowników jest nie tylko sposobem na spędzanie wolnego czasu czy miejscem wyrażania swoich myśli i poglądów, ale również narzędziem pracy. Dość powiedzieć, że wiele popularnych serwisów informacyjnych tworzy dziennie setki materiałów powołując się właśnie na wpisy użytkowników Twittera.

Twitter w centrum uwagi polskich internautów

Od wczorajszego dnia platforma zarządzana przez Elona Muska pozostaje na ustach wielu użytkowników internetu z Polski. Wszystko za sprawą wymiany zdań, którą na portalu przeprowadzili wczoraj Elon Musk i Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Dotyczyła ona m.in. dostępu do systemu Starlink dla ukraińskich żołnierzy.

Co nowego dzieje się w sprawie? Tego z Twittera/X się nie dowiemy. Obecnie raporty o awarii platformy w serwisie Downdetector.com wyglądają następująco:





Gdy tylko dowiemy się więcej o awarii, bądź serwis odzyska funkcjonalność, zaktualizujemy artykuł.

Aktualizacja 10.03.2025r. g. 11:25

Wszystko wskazuje na to, że udało się przywrócić pełną funkcjonalność serwisu.