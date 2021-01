A co ty byś zrobił, gdybyś dostał takiego bana jak Trump?

Gdyby taki ban przydarzył się przeciętnemu użytkownikowi smartfona, prawdopodobnie jego telefon stałby się bardzo eleganckim przyciskiem do papieru, bo oprócz funkcji dzwonienia i SMS’owania nie za wiele można byłoby z nim zrobić. Chociaż… może nie byłoby aż tak źle. Być może dałoby się normalnie funkcjonować, zamieniając wszystkie platformy, które przyłączyły się do protestu na inne. Sprawdźmy to.

Jakie alternatywy ma Donald Trump?

Zanim zacznę, chciałbym zaznaczyć dwa duże uproszczenia. Po pierwsze, wiem, że do korzystania z części serwisów (np. oglądanie filmów YouTube) nie trzeba mieć konta, więc ograniczenie dotyczy tylko części funkcji (w tym wypadku – upload), ale załóżmy, że to właśnie chciałby robić Donald Trump, bądź inny hipotetyczny użytkownik objęty banem. Druga sprawa to oczywisty fakt, że część alternatyw nieco różni się funkcjami i popularnością, ale w takiej sytuacji „coś” jest zdecydowanie lepsze od niczego. Co więc w obecnej sytuacji może zrobić POTUS?

Facebook Messenger -> Signal/Telegram

Jeżeli Facebook zawiesił konto Donalda Trumpa we wszystkich swoich platformach, bardzo możliwe, że prezydent nie może używać także najpopularniejszego komunikatora. W tym wypadku akurat zmiana na Telegram czy Signal może wyjść na dobre, ponieważ wspomniane komunikatory gromadzą dużo mniej danych o użytkowniku niż Messenger.