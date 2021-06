Reklamy na płatnym VOD to absurd. Disney i Netflix ramię w ramię

Być może niektóre nawyki i przyzwyczajenia nie powinny być całkowicie wypychane, bo do dziś mam ochotę od czasu do czasu skakać po kanałach i gdy natrafię na coś, co mnie zainteresuje, po prostu to oglądam. Linearna telewizja zdejmuje z naszych barków ciężar wyboru materiału do oglądania i gdyby Netflix czy inni wprowadzili coś na wzór kanałów telewizyjnych, to nie zdziwiłbym się, gdyby okazały się na tyle popularne, że zostałyby na platformie na stałe. A ze względu na coraz szerszy katalog każdej z usług, potrzebujemy nowych (lub nowych-starych) sposobów na odnalezienie się w tym wszystkim.

Złudzenie tańszego dostępu

Pod żadnym jednak pozorem nie powinno się nawet dawać użytkownikom złudzeń, że treści na VOD mogą być bardziej przystępne, jeśli ktoś zdecyduje się na środkowy pakiet zawierający reklamy, ale kosztujący np. o połowę mniej. W pewnym momencie statystyki mogą wziąć górę nad jakimikolwiek rozsądnymi argumentami i gdy w Excelu przodować będzie taki model, to wprowadzać go będą kolejne platformy, a niektóre mogą nawet ograniczyć do nich swoją ofertę. Chcielibyście nie mieć wyboru i niezależnie od tego, czy płacicie, czy nie, przed seansem serwowano by Wam kilkadziesiąt sekund albo kilka minut reklam?

