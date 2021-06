Netflix dostanie kilka filmów rocznie od Stevena Spielberga

Proces Siódemki z Chicago

W Amblin opowiadanie historii zawsze będzie w centrum wszystkiego, co robimy, a od chwili, gdy Ted i ja zaczęliśmy dyskutować o partnerstwie, stało się jasne, że mamy niesamowitą okazję do wspólnego opowiadania nowych historii i docierania do odbiorców na nowe sposoby. Ta nowa droga dla naszych filmów, wraz z historiami, które nadal opowiadamy z naszą długoletnią rodziną w Universal oraz innymi naszymi partnerami, będzie dla mnie osobiście niesamowicie satysfakcjonująca, ponieważ zaczniemy ją razem z Tedem i nie mogę się doczekać rozpoczęcia współpracy z nim, Scottem i całym zespołem Netflix – Prezes Amblin Partners, Steven Spielberg



Nowa zapowiedź 2. sezonu Wiedźmina. Netflix podgrzewa atmosferę

Amblin i Netflix współpracowały już wcześniej przy „Procesie Siódemki z Chicago” Aarona Sorkina, a Amblin ma na swoim koncie takie hity jak chociażby Oscarowe „Green Book” czy „1917”.