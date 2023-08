W którym mieście w Polsce najszybciej jeżdżą tramwaje?

Z uwagi na to, że w Polsce mamy tylko jedno metro - w stolicy, jedynie transport tramwajami w Polsce mógłby przyczynić się do przesiadki z samochodów do komunikacji miejskiej. By to nastąpiło, przejazd tramwajami musi być możliwie jak najszybszy. W tym celu nowo tworzone linie tramwajowe korzystają z wydzielonych z jezdni torowisk, dzięki temu nie ma na nie wpływ ruchu samochodów - czyt. unikanie korków, szybkie linie tramwajowe do odległych lokalizacji oraz rzecz jasna nowoczesny tabor i priorytet dla tramwajów na światłach.

Jak ważny jest ten ostatni element układanki pokazuje przykład Gdańska, gdzie miasto to dysponuje aż 80% linii tramwajowych wyłączonych z jezdni, w miarę nowoczesnym taborem, ale kuleje system priorytetów na skrzyżowaniach dla przejeżdżających tramwajów. Funkcjonuje on obecnie tylko na skrzyżowaniach w dzielnicy Piecki-Migowo, a pełny priorytet zastosowano tylko na nowej trasie Nowa Warszawska, na przecięciu torów z ulicą Piotrkowską.

Dzieje się tak mimo zapewnień miasta udzielonych po pierwszej edycji raportu Pulsu Gdańska, według których Gdańsk miał dołączyć do czołówki rankingu w ciągu dwóch lat.

Wypowiedź z 2021 roku Michała Tuska, członka zespołu z ramienia ZTM dla Pulsu Gdańsk:

Projekt podnoszenia prędkości tramwajów jest rozpisany na 2,5 roku. Dążymy do tego, aby prędkość gdańskich tramwajów była zbliżona do najwyższych w kraju, czyli do Poznania. Mamy warunki, by taki wynik osiągnąć.

Jak tłumaczy Puls Gdańska, problemem w tym mieście są też gęsto położone przystanki, optymalną odległością pomiędzy kolejnymi jest 400-500 metrów, a w Gdańsku jest to 250-350 metrów - również w lokalizacjach mniej zaludnionych.

Ile się udało przez te dwa i pół roku osiągnąć, jeśli chodzi o prędkość tramwajów w Gdańsku? Niewiele - średnia prędkość komunikacyjna w tym mieście wzrosła z 17,1 km/h do 17,7 km/h. Tu każdy km/h ma znaczenie, a jak daleko jest do czołówki, zobaczcie sami:

Prędkość ogółem Miejsce Miasto Prędkość 2023 Prędkość 2022 Zmiana r/r 1 Bydgoszcz 21,1 20,1 4,90% 2 Poznań 20,5 19,9 3,40% 3 Częstochowa 20,2 19,8 1,90% 4 Toruń 19,7 19,9 -1,10% 5 Olsztyn 19,5 20,2 -3,70% 6 Kraków 19,3 19,2 0,50% 7 Szczecin 19 20 -4,90% 8 Warszawa 18,9 19,3 -2,50% 9 Grudziądz 18,8 17,7 6,30% 10 Gorzów Wlkp. 18,3 20 -8,80% 11 GOP 18,2 17,9 1,70% 12 Gdańsk 17,7 17,5 1,60% 13 Wrocław 16,9 16,7 1,40% 14 Łódź 16,5 16,9 -2,30% 15 Elbląg 16,4 16,5 -0,40%

Najszybciej jeżdżą tramwaje w Bydgoszczy, głównie dzięki wydzielonym z jezdni torowiskom (80% - tak samo jak w Gdańsku), priorytetom na światłach dla tramwajów i szybkiej trasie na Fordon, o szczegółach tej linii sporo możecie dowiedzieć się z poniższego filmiku.



Na drugim miejscu mamy Częstochowę, na tak wysokie miejsce ma wpływ - tak samo jak u zwycięzcy zeszłorocznego Olsztyna, niewielka liczba linii tramwajowych, do tego są one niemal w całości wyremontowane z wydzielonymi torowiskami.

Poznań, który wygrał ranking w 2021 roku, rok temu zmagał się z szeregiem remontów, głównie w centrum miasta, na Wildzie, a także trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Nie wszystkie prace zostały już ukończone, ale i tak udało się zwiększyć tu średnią prędkość tramwajów z 19,9 km/h do 20,5 km/h i zająć trzecie miejsce. Nie bez znaczenia - podobnie jak w Bydgoszczy, jest tu szybka linia do Osiedla Sobieskiego.

Na koniec zerknijmy jeszcze na prędkości szczytowe - dotyczą kursów realizowanych w szczycie komunikacyjnym (prędkość pierwszego kursu realizowanego na podstawowej trasie w dzień powszedni po godzinie 15.00) oraz pozaszczytowe - dotyczą kursów realizowanych poza szczytem komunikacyjnym (prędkość pierwszego kursu realizowanego na podstawowej trasie w dzień powszedni po godzinie 21.00).

Prędkość szczytowa Miejsce Miasto Prędkość 2023 Prędkość 2022 Zmiana r/r 1 Bydgoszcz 20,4 19,9 2,60% 2 Częstochowa 20,1 19,8 1,40% 3 Poznań 20 19,4 3,20% 4 Olsztyn 19,5 20,2 -3,70% 5 Toruń 19,5 19,9 -2,10% 6 Kraków 19,2 19,1 0,30% 7 Grudziądz 18,8 17,7 6,30% 8 Warszawa 18,4 18,9 -2,70% 9 Szczecin 18,3 19 -3,70% 10 Gorzów Wlkp. 18,3 20 -8,80% 11 GOP 18,2 17,8 2,20% 12 Gdańsk 17,8 17,5 1,70% 13 Elbląg 16,3 16,3 0,00% 14 Łódź 16,3 16,6 -1,60% 15 Wrocław 16,2 15,9 2,30%

Prędkość pozaszczytowa Miejsce Miasto Prędkość 2023 Prędkość 2022 Zmiana r/r 1 Bydgoszcz 21,8 20,3 7,40% 2 Poznań 21,1 20,3 3,60% 3 Częstochowa 20,3 19,8 2,50% 4 Toruń 20 19,9 0,20% 5 Szczecin 19,7 21,4 -7,70% 6 Olsztyn 19,5 20,2 -3,70% 7 Kraków 19,5 19,3 0,80% 8 Warszawa 19,4 19,9 -2,70% 9 Grudziądz 18,8 17,7 6,30% 10 Gorzów Wlkp. 18,3 20 -8,80% 11 GOP 18,1 17,9 1,10% 12 Gdańsk 17,7 17,4 1,60% 13 Wrocław 17,6 17,5 0,60% 14 Łódź 16,7 17,5 -4,40% 15 Elbląg 16,6 16,7 -0,80%

Źródło: Puls Gdańska.

Stock Image from Depositphotos.