Polskie miasta będą mniej przyjazne kierowcom. Komunikacja miejska uzyska priorytet na ulicach

W Olsztynie Inteligentny System Transportowy wkurzył kierowców, teraz czas na Katowice? Prezydent tego miasta zapowiedział, że już za rok komunikacja miejska uzyska priorytetowy ruch względem samochodów. ITS w Katowicach wdroży ta sama firma, co w Olsztynie.

Pod koniec lipca tego roku, dzieliłem się z Wami wynikami raportu dziennikarzy Pulsu Gdańska, którzy sprawdzili prędkość tramwajów w największych miastach Polski. Okazało się, że najszybsze są obecnie w Olsztynie.

Pozycja Miasto Prędkość Zmiana r/r 1 Olsztyn 20,24 2,12% 2 Bydgoszcz 20,06 -1,92% 3 Gorzów Wlkp. 20,01 4 Szczecin 19,97 -1,39% 5 Toruń 19,92 6 Poznań 19,85 -4,54% 7 Częstochowa 19,79 8 Warszawa 19,33 2,18% 9 Kraków 19,21 2,19% 10 GOP 17,86 -4,04% 11 Grudziądz 17,72 -5,85% 12 Gdańsk 17,48 2,10% 13 Łódź 16,86 7,84% 14 Wrocław 16,65 -6,36% 15 Elbląg 16,5 -2,66%

Jak to się udało osiągnąć? Otóż na ulice Olsztyna tramwaje wróciły w 2015 roku, więc to obecnie najmłodsze linie tramwajowe w Polsce. Od razu na start włodarze tego miasta postanowili przyznać im priorytet względem ruchu samochodowego, dzięki wdrożeniu Inteligentnego Systemu Transportowego przez firmę Sprint z Olsztyna.

Czemu ma służyć ITS? Możemy o tym przeczytać na stronach tej firmy:

Inteligentny system transportowy pozwala uprzywilejowywać jednych uczestników ruchu drogowego, względem innych na przykład transportu publicznego, pieszym czy rowerzystom. Dzięki wprowadzeniu ITS można na bieżąco informować pasażerów o odjazdach czy opóźnieniach autobusów i tramwajów. Wdrożenie systemów pozwala poprawić bezpieczeństwo poprzez monitoring wizyjny.

Takie systemy wprowadziły już takie miasta jak Łódź, Bydgoszcz, a także Bielsko-Biała i właśnie Olsztyn.

Jak to działa w Olsztynie? Co ważne, obecnie w tym mieście kursują zaledwie dwie linie tramwajowe, a zdaniem jednego z kierowców, który się do nas odezwał w tej sprawie, i tak systemowi ITS udało się sparaliżować ruch samochodowy w tym mieście.

Kierowca ów, jako przykład podaje prawidłowo i logicznie funkcjonujący system w Krakowie, gdzie tramwaje mają również priorytet, ale jednorazowy - tramwaj dostaje czas na przejechanie i wraca ruch samochodowy. W Olsztynie priorytet ten jest permanentny.

Co to oznacza? Dla przykładu - tak ja to rozumiem (poniżej wyjaśnienie kierowcy z Olsztyna) - do skrzyżowania zbliża się tramwaj, włącza się odliczanie, jak przejedzie i nie jedzie za nim następny albo z naprzeciwka, wraca ruch samochodów. Jednak, jeśli jedzie za nim kolejny lub zbliża się z naprzeciwka, to odliczanie włącza się od nowa i tak do momentu aż wszystkie przejadą.

Jeśli tramwaj dojeżdża na ok. 400 metrów do skrzyżowania lub motorniczy ma możliwość wymuszenia przejazdu, to sprawa zaczyna się komplikować. Bo system świateł, jeśli otrzyma taki komunikat przerywa tzw. cykl, daje priorytet tramwajowi i cykl się powtarza od początku.

Jeśli z przeciwka w tym cyklu dojedzie kolejny tramwaj to cykl znów się przerywa, daje priorytet tramwajowi, który przejeżdża to samo skrzyżowanie z drugiej strony. Cykl znów wraca do początku i przepuszcza kolejne auta i nagle za tym pierwszym, bo już minęło jakieś 7 minut jedzie kolejny tramwaj… System daje priorytet tramwajowi i on znów przejeżdża.

Możesz stać na takim skrzyżowaniu skręcając np. w lewo, a twój kolega z przeciwka jadący w prawo… widzicie się twarzą w twarz, a przez te 7-11, a nawet więcej minut nie zobaczycie na sygnalizatorze waszego zielonego światła.

Ci co stoją z prawej lub waszej lewej, nie mają szans przejazdu na wprost tego skrzyżowania tylko widzą jeżdżące tramwaje. Olsztyn mimo że tu mieszkam jest chorym miastem… Problem jest potężny, bo urzędnicy wręcz wymuszają na nas jazdę tramwajem…

Cały czas mówimy o dwóch liniach tramwajowych. Jak to będzie działało w Katowicach? Tego jeszcze niewiadomo, na jaki wariant priorytetu komunikacji miejskiej - krakowski czy olsztyński, zdecydują się urzędnicy w tym mieście, jedno jest pewne - celem jest uatrakcyjnienie komunikacji zbiorowej.

Prezydent Katowic Marcin Krupa:

Głównym celem ITS jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta. Dodatkową funkcją systemu będzie m.in. informacja dla kierowców o trasach alternatywnych poprzez tablice zmiennej treści, np. w przypadku zamknięcia tunelu. Priorytetowo zostaną potraktowane autobusy i tramwaje. Będą także tablice informujące o ilości dostępnych miejsc parkingowych w strefie śródmiejskiej.

Miejmy jednak nadzieję, że wygra wariant krakowski, bo w odróżnieniu od Olsztyna, w Katowicach ITS zostanie zainstalowany na 112 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, które to zostaną wyposażone w systemy do monitorowania i sterowania ruchem.

Pierwsze prace modernizacyjne ruszą w najbliższym czasie m.in. na ul. Chorzowskiej, Złotej i Dębowej. Całość ma zostać ukończona do jesieni przyszłego roku, a kosztować ma 88,6 mln zł (dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 67,2 mln zł).

Źródło: Serwis Samorządowy PAP/Sprint Olsztyn

